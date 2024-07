Wel­che Hil­fen gewährt der Bezirk Ober­fran­ken bei Pfle­ge­be­dürf­tig­keit? Wel­che Vor­aus­set­zun­gen müs­sen gege­ben sein, damit Hil­fen durch den Bezirk erfol­gen kön­nen? Im Rat­haus Kulm­bach bie­tet der Bezirk Ober­fran­ken am 16. Juli 2024 einen Sprech­tag an. Hier kön­nen indi­vi­du­el­le und per­sön­li­che Fra­gen zur Sozi­al­ge­setz­ge­bung im Bereich der Hil­fe zur Pfle­ge bespro­chen werden.

Den gan­zen Tag über kön­nen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit ihren Fra­gen an einen sach­kun­di­gen Beschäf­tig­ten der Sozi­al­ver­wal­tung wen­den. Die­ser kann zum einen all­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen zu einer bevor­ste­hen­den Pfle­ge­heim­auf­nah­me geben. Was muss der Antrag­stel­ler als ers­tes tun, wel­che Unter­la­gen wer­den benö­tigt. Zum ande­ren kön­nen auch ganz indi­vi­du­el­le Fra­gen geklärt wer­den, zum Bei­spiel, wenn es um den Ein­satz von Ver­mö­gen oder Grund­be­sitz geht. „Oft las­sen sich bei die­sen Bera­tungs­ter­mi­nen Vor­be­hal­te und Ängs­te zer­streu­en“, ver­si­chert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm und lädt alle Betrof­fe­nen dazu ein, sich per­sön­lich bera­ten zu las­sen. Ein­ge­rich­tet wur­den die Sprech­ta­ge des Bezirks Ober­fran­ken in den ober­frän­ki­schen Land­krei­sen vor allem für die Men­schen, die nicht die Mög­lich­keit haben, die Bera­tungs­an­ge­bo­te ihrer Sach­be­ar­bei­te­rin­nen und Sach­be­ar­bei­ter der Sozi­al­hil­fe­ver­wal­tung in Bay­reuth wahr­zu­neh­men. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Bezirks in Bay­reuth ste­hen den rund 17 000 Men­schen, die jähr­lich Hil­fen des Bezirks Ober­fran­ken erhal­ten, ihren Ange­hö­ri­gen, Betreu­ern sowie den Beschäf­tig­ten von Ein­rich­tun­gen per­sön­lich und tele­fo­nisch für Bera­tungs­ge­sprä­che zur Ver­fü­gung. Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken fin­det am Diens­tag, 16. Juli 2023 von 9 bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16 Uhr im Rat­haus Kulm­bach statt. Markt­platz 1, 95326 Kulm­bach 1. OG, Zim­mer 11 Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201. Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.