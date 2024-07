Von der Indus­trie­bra­che zum bun­ten Stadtquartier!

Ursu­la Sowa, bau­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, und Tim Par­gent, finanz­po­li­ti­scher Spre­cher, besuch­ten zusam­men mit dem Vor­stand der Grü­nen Fich­tel­ge­bir­ge das Markt­red­wit­zer Ben­ker-Are­al. Ste­fan Bütt­ner, Stadt­bau­meis­ter in Markt­red­witz, erläu­ter­te die ein­zel­nen Pha­sen der Weiterentwicklung.

Der Wan­del unse­rer Arbeits­welt hat vie­le leer­ste­hen­de Fabrik­ge­bäu­de und unge­nutz­te Gelän­de zurück­ge­las­sen und vie­le Kom­mu­nen ste­hen vor dem Pro­blem: Was tun mit den gro­ßen Area­len? „Das ist ein The­ma, das die Poli­tik vor dem Hin­ter­grund von Woh­nungs­man­gel, gestie­ge­nem Flä­chen­ver­brauch und ver­än­der­ten kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen zuneh­mend beschäf­tigt“, so Ursu­la Sowa. „Einer­seits gibt es einen gro­ßen Leer­stand, der unge­nutzt bleibt. Ande­rer­seits wird dann oft auf der grü­nen Wie­se gebaut, was zulas­ten von Natur und Umwelt geht.“ Dass es aber auch anders geht, zeigt die Ent­wick­lung auf dem Ben­ker-Are­al in Markt­red­witz. Das bewog die Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten, zusam­men mit der Vor­stands­spre­che­rin der Grü­nen Fich­tel­ge­bir­ge, Bri­git­te Art­mann, sowie dem stell­ver­tre­ten­dem Kreis­vor­stand Wil­fried Kuk­la und den Orts­vor­stands­mit­glie­dern Albert Art­mann und Micha­el Mei­er, sich per­sön­lich vor Ort über das Stadt­quar­tier zu informieren.

Das Gelän­de der ehe­ma­li­gen Tex­til­fa­brik hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eine gro­ße Ver­wand­lung erfah­ren. Die Stadt Markt­red­witz hat es erwor­ben und anschlie­ßend mit­tels Bedarfs­ana­ly­se eine Nut­zungs­struk­tur ent­wi­ckelt. Der Abriss der gro­ßen Shed­hal­len erfolg­te im Ein­ver­neh­men mit der Denk­mal­schutz­be­hör­de, was aber von eini­gen Markt­red­wit­zern sehr bedau­ert wur­de. Aber die wich­tigs­ten denk­mal­ge­schüt­zen Gebäu­de blie­ben erhal­ten. Heu­te ste­hen dort ein Kin­der­haus, Behör­den, Wohn­ge­bäu­de sowie ein Park­haus. Gas­tro­no­mie und Dienst­lei­tung sol­len noch fol­gen. „Bis auf ein Grund­stück, sind alle ande­ren bereits bebaut oder im Bau­pro­zess“, erläu­tert Ste­fan Bütt­ner. Sogar das denk­mal­ge­schütz­te Tur­bi­nen­haus wur­de inte­griert: „Hier befin­det sich die Zen­tra­le der Nah­wär­me. Die Ener­gie wird zu 80 % aus Holz­pel­lets gene­riert“, ergänzt der Stadtbaumeister.

„Die zeit­li­che Umset­zung ist vor­bild­lich!“ fin­det Ursu­la Sowa. Auch Tim Par­gent wür­digt die Leis­tung der kom­mu­na­len Stra­te­gie: „Hier wur­de recht­zei­tig der Bedarf ermit­telt und gut für die Zukunft geplant: Kin­der­haus, Woh­nun­gen – all das wird jetzt wirk­lich benö­tigt.“ Bri­git­te Art­mann, Vor­stands­spre­che­rin des Kreis­ver­bands der Grü­nen Fich­tel­ge­bir­ge, weiß: „Markt­red­witz ist eine der weni­gen Städ­te, die aktu­ell kein Pro­blem mit der Kin­der­be­treu­ung haben. Denn hier wur­de recht­zei­tig geplant!“ Die­se lang­fris­ti­ge Sicht­be­sitzt der Stadt­pla­ner auch wei­ter­hin, da er auch jetzt bereits den Anspruch auf Ganz­tags­be­treu­ung ab 2016 im Auge hat. Sein Wunsch an die Lan­des­po­li­tik: „Die Kom­mu­nen damit nicht allein lassen!“

Die bau­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Grü­nen nahm die­sen Impuls ger­ne mit und ver­sprach: „Ich wer­de das ‚neue Markt­red­witz‘ ger­ne wie­der besu­chen! Ich freue mich, wenn es dann durch die Baum­be­pflan­zun­gen grü­ner gewor­den ist und es einen guten Über­gang zum ehe­ma­li­gen Gar­ten­schau­ge­län­de bildet!“