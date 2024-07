Neu­es aus der „Anbau­grup­pe Bio-Kümmel“

Die Anbau­grup­pe für Bio-Küm­mel blickt in die­sem Jahr opti­mis­tisch auf eine aus­rei­chen­de Ern­te­men­ge, um die Bur­ge­bra­cher Bio-Bäcke­rei zu belie­fern. Das lässt zumin­dest das letz­te Tref­fen der Grup­pe vor der dies­jäh­ri­gen Ern­te hoffen.

Die am zukünf­ti­gen Küm­mel­an­bau inter­es­sier­ten Bio-Bau­ern und ‑Bäue­rin­nen tra­fen sich am 1. Juli bei Land­wirt Ste­fan Brehm in Königs­feld, um des­sen Küm­mel­be­stän­de zu besich­ti­gen und letz­te Rat­schlä­ge vor der dies­jäh­ri­gen Ern­te zu erhal­ten. Die Grup­pe wur­de bis­lang von der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura koor­di­niert, wech­selt nun aber auf­grund der neu­en Zuge­hö­rig­keit der Gemein­de Königs­feld zur Öko-Modell­re­gi­on Bam­ber­ger Land. Daher wur­de die Grup­pe neben Ste­fan Jans­sen aus der Ober­main-Jura-Regi­on auch vom zukünf­ti­gen Pro­jekt­ma­na­ger Patrick Nast­vo­gel aus dem Bam­ber­ger Land begleitet.

Zunächst besich­tig­ten die Teil­neh­men­den den kurz vor der Ern­te ste­hen­den Küm­mel­be­stand aus der letzt­jäh­ri­gen Aus­saat, der im ver­gan­ge­nen Jahr zusam­men mit Som­mer­gers­te gesät wur­de. Trotz des star­ken Auf­kom­mens von Kamil­le auf­grund der Wit­te­rungs­be­din­gun­gen hofft Land­wirt Ste­fan Brehm auf eine gute Ern­te. Er setzt auf die Küm­mel­sor­te ‘Rekord’, die durch eine gute Korn­hal­te­fä­hig­keit an der Dol­de über­zeugt. Dadurch kann die Abrei­fe des Küm­mels abge­war­tet und der Drusch erleich­tert wer­den. Bei ande­ren Sor­ten besteht die Gefahr, dass die Samen früh­zei­tig aus­fal­len und für die Ern­te ver­lo­ren gehen.

Anschlie­ßend besich­tig­te die Grup­pe einen gut ent­wi­ckel­ten Brau­gers­ten­be­stand, in dem heu­er eben­falls Küm­mel aus­ge­sät wur­de. Die feuch­ten Wit­te­rungs­be­din­gun­gen im Früh­jahr hat­ten ein Hacken des Bestands ver­hin­dert, aber die Ver­un­krau­tung erwies sich als unpro­ble­ma­tisch. Die klei­nen Küm­mel­pflänz­chen haben sich in guter Dich­te unter der Gers­te aus­ge­bil­det und las­sen nach der Gers­ten­ern­te auf eine gute Boden­de­ckung hof­fen. Im ers­ten Jahr bil­det der Küm­mel vor allem eine star­ke Pfahl­wur­zel aus, in der alle Kraft für das kom­men­de Frucht­jahr gespei­chert wird. Des­halb wür­de der Küm­mel auch eine fla­che Bear­bei­tung im Som­mer ver­tra­gen und eig­net sich gut für den bio­lo­gi­schen Anbau.