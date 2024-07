Die wei­te­ren Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gram­me sind auf­ge­stellt. Heu­er ste­hen in den drei Pro­gram­men „Sozia­ler Zusam­men­halt“, „Leben­di­ge Zen­tren“ sowie „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ für ganz Bay­ern ins­ge­samt 198.375.000 Euro für 423 Städ­te, Märk­te und Gemein­den zur Verfügung.

„Allein 5,1 Mil­lio­nen Euro flie­ßen in mei­nen Stimm­kreis“, freut sich der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dremel.

Mit dem Pro­gramm „Leben­di­ge Zen­tren“ unter­stützt der Frei­staat Städ­te, Märk­te und Gemein­den dabei, Stadt- und Orts­ker­ne als attrak­ti­ve und lebens­wer­te Zen­tren zu erhal­ten. Bau­li­che Struk­tu­ren und den öffent­li­chen Raum an neue und sich ändern­de Bedar­fe anzu­pas­sen, gelingt mit dem Pro­gramm „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“. Das Pro­gramm „Sozia­ler Zusam­men­halt“ schließ­lich hat das Ziel, die Wohn- und Lebens­qua­li­tät sowie die Nut­zungs­viel­falt in den Quar­tie­ren zu erhö­hen, die Inte­gra­ti­on aller Bevöl­ke­rungs­grup­pen zu unter­stüt­zen und den Zusam­men­halt in der Nach­bar­schaft zu stärken.

„Über alle Pro­gram­me hin­weg unter­stüt­zen wir die baye­ri­schen Gemein­den dabei, die städ­te­bau­li­chen Struk­tu­ren an die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels anzu­pas­sen“, ergänzt Dremel.

Über­blick über die Pro­jek­te im Stimm­kreis Bamberg-Land:

Pro­gramm „Sozia­ler Zusammenhalt“

Gemein­de / Gesamt­maß­nah­me / Finanz­hil­fen in EUR

Strul­len­dorf / Orts­kern / 1.200.000

Pro­gramm „Leben­di­ge Zentren“

Gemein­de / Gesamt­maß­nah­me / Finanz­hil­fen in EUR