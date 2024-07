Schwe­ren Her­zens muss sich der BBC Coburg von sei­nem lang­jäh­ri­gen Spie­ler und Mann­schafts­ka­pi­tän Sven Lor­ber ver­ab­schie­den. Nach vie­len Jah­ren des uner­müd­li­chen Ein­sat­zes und groß­ar­ti­ger Leis­tun­gen ver­lässt Lor­ber den Ver­ein, um den Weg ins Berufs­le­ben einzuschlagen.

Bei­den Par­tei­en fiel die Ent­schei­dung schwer, bis zuletzt such­te man nach einer Mög­lich­keit, den Berufs­ein­stieg des 26-jäh­ri­gen Füh­rungs­spie­lers um ein wei­te­res Jahr zu ver­schie­ben. Letzt­lich ist die Ent­schei­dung auf den Ein­stieg in den Lehr­be­ruf gefallen.

Sven Lor­ber hat in sei­ner Zeit beim BBC Coburg nicht nur durch sei­ne sport­li­chen Fähig­kei­ten beein­druckt, son­dern auch durch sei­nen uner­schüt­ter­li­chen Team­geist und sein Enga­ge­ment auf und neben dem Spiel­feld. Seit der Sai­son 2019/2020 war er ein fes­ter Bestand­teil der Mann­schaft des BBC Coburg. Beson­ders in Erin­ne­rung bleibt sein Kar­rie­re­best­wert von 27 Punk­ten, den er im letz­ten Jahr gegen Lud­wigs­burg erzielte.

Sei­ne Lei­den­schaft und sein Ein­satz haben ihn zu einem Vor­bild für jun­ge Spie­ler gemacht und er wird sowohl sport­lich als auch mensch­lich eine Lücke hin­ter­las­sen. „Sven war nicht nur ein her­aus­ra­gen­der Spie­ler, son­dern auch ein wert­vol­ler Team­kol­le­ge und hat sich zu einem Freund ent­wi­ckelt“, sag­te Head­coach Patrick Sei­del. „Sein Bei­trag zum Erfolg unse­rer Mann­schaft kann nicht hoch genug geschätzt wer­den. Wir wün­schen ihm alles Gute für die Zukunft und ich bin mir sicher, dass Sven auch in sei­ner Rol­le als Leh­rer einen erfolg­rei­chen Weg bestrei­ten wird.”

Lor­ber selbst äußer­te sich zu sei­nem Abschied mit den Wor­ten: „Es fällt mir nicht leicht, den BBC Coburg zu ver­las­sen. Nach fünf gemein­sa­men Spiel­zei­ten sind mir vie­le Men­schen in der Orga­ni­sa­ti­on ans Herz gewach­sen. Neben den vie­len Mit­spie­lern sind das auch die Per­so­nen hin­ter den Kulis­sen und die vie­len Fans, mit denen die Bin­dung nach so vie­len Jah­ren sehr eng gewor­den ist. Ich bin dank­bar für die wun­der­ba­re Zeit, die andau­ern­de Unter­stüt­zung der Fans und die vie­len unver­gess­li­chen Momen­te. Jetzt ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen, aber ich wer­de den BBC Coburg immer in mei­nem Her­zen tra­gen und sicher auch das ein oder ande­re mal in der Hal­le sein.“

Der BBC Coburg bedankt sich bei Sven Lor­ber für sei­ne groß­ar­ti­gen Leis­tun­gen und sei­ne Treue zum Ver­ein. Auf sei­nem wei­te­ren Weg wünscht der Ver­ein ihm viel Erfolg und hofft, dass sich die Wege eines Tages wie­der kreu­zen wer­den. Sven Lor­ber wird zum ers­ten Heim­spiel der Sai­son 24/25 noch geehrt und gebüh­rend verabschiedet.