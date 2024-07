Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner nächs­ten Sit­zung am Diens­tag, 9. Juli, um 15 Uhr, mit dem Stand der Bau­ar­bei­ten am Fried­richs­fo­rum sowie mit dem Fort­gang der Bau­ar­bei­ten am abschnitts­wei­sen Neu­bau der Staat­li­chen Berufs­schu­le an der Ker­schen­stei­ner­stra­ße. Zu bei­den Bau­vor­ha­ben wer­den die jewei­li­gen Pro­jekt­steue­rer ihre Quar­tals­be­rich­te vor­le­gen. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Antrag von Stadt­rat Chris­ti­an Wed­lich (CSU), der auf mehr Eigen­ver­ant­wor­tung für die Nut­zer von städ­ti­schen Lie­gen­schaf­ten bei drin­gend not­wen­di­gen Repa­ra­tu­ren oder Schä­den im Gebäu­de abzielt. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit Siche­rungs­maß­nah­men zur Unter­fan­gung der Aula des Richard-Wag­ner-Gym­na­si­ums beschäftigen.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13 in Bay­reuth statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.