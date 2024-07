Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht auf Verbrauchermarktparkplatz

Am Frei­tag, den 05.07.2024, im Zeit­raum von 11:45 Uhr bis 12:10 Uhr tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer auf einem Ver­brau­cher­markt­park­platz in der Rosen­au­er Stra­ße in Coburg einen gepark­ten schwar­zen Alfa Romeo und ent­fern­te sich von der Unfal­lört­lich ohne eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu ermög­li­chen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le im Stadt­ge­biet Coburg stell­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bei einem 25-jäh­ri­gen VW-Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Hier­auf­hin ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me bei dem Betrof­fe­nen an und stell­ten sei­nen Fahr­zeug­schlüs­sel sicher. Den jun­gen Mann erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Bezie­hungs­streit endet mit zer­bro­che­ner Fens­ter­schei­be und Anzeigen.

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ging zunächst eine Mit­tei­lung über eine aktu­el­le Schlä­ge­rei in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Coburg ein. Beim Ein­tref­fen der Strei­fen­be­sat­zung ent­pupp­te sich die angeb­li­che Schlä­ge­rei als eine Bezie­hungs­strei­tig­keit in Fol­ge derer die männ­li­che Streit­par­tei eine Fens­ter­schei­be im Trep­pen­haus ein­schlug und sich selbst an der Hand verletzte.

Als die Beam­ten auf­grund des Blu­tes im Trep­pen­haus auch die weib­li­che Streit­par­tei zu Ver­let­zun­gen befrag­ten, reagier­te die­se sogleich ver­bal aggres­siv und titu­lier­te die ein­ge­setz­ten Beam­ten mit einer Viel­zahl von Beleidigungen.

Auf­grund des­sen erwar­tet den männ­li­chen Part nun eine Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung und der weib­li­che Part erhält eine Anzei­ge wegen Belei­di­gung zum Nach­teil der ein­ge­setz­ten Polizeibeamten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kör­per­ver­let­zung

Mit­witz (Lkrs. Kro­nach) – In der Nacht von Frei­tag, 05.07.24, auf Sams­tag, 06.07.24, gerie­ten zwei Män­ner in einem Lokal in Mit­witz, Am Rie­gel, anein­an­der. Nach einem Wort­ge­fecht soll ein 25-jäh­ri­ger sei­nem 37-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten in den Bauch­be­reich geschla­gen haben. Die­ser wie­der­rum wehr­te sich indem er sein Gegen­über in den Schwitz­kas­ten nahm. Die Aus­ein­an­der­set­zung ging nun am Boden wei­ter bis die Strei­ten­den getrennt wur­den. Ergeb­nis: Bei­de leicht ver­letzt und jeweils eine Straf­an­zei­ge wegen Körperverletzung.

Mit ent­stem­pel­ten Kenn­zei­chen unterwegs

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag­mit­tag, 05.07.24, wur­de in Kro­nach, Bahn­hof­stra­ße, ein 24-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer kon­trol­liert. Es stell­te sich her­aus, dass die bei­den amt­li­chen Kenn­zei­chen wegen feh­len­den Ver­si­che­rungs­schut­zes bereits ent­stem­pelt waren. Dem Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen eines Ver­ge­hen nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz. Zudem wur­de die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Unbe­kann­ter beschä­digt BMW

Küps (Lkrs. Kro­nach) – Am Frei­tag­mor­gen, 05.07.24, zwi­schen 07:45 und 10:00 Uhr, hat­te ein Unbe­kann­ter Am Hir­ten­gra­ben in Küps, Am Hir­ten­gra­ben, einen BMW im Heck­be­reich zer­kratzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wur­de auf 2.000 Euro geschätzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261/503–0 entgegen

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fah­rer­tür beschädigt

Kulm­bach. Am gest­ri­gen Frei­tag park­te eine Dame ihren Pkw zwi­schen 10:30 Uhr und 13:50 Uhr im Park­haus des Ein­kaufs­zen­trums „Fritz“. Dabei stieß ein bis­lang Unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer wohl beim Ein- oder Aus­stei­gen mit einem Gegen­stand, ver­mut­lich der Tür, gegen die Fah­rer­tür der Dame. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 950,- Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kann, wird gebe­ten, sich unter 09221/6090 mit der Poli­zei in Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.