Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. In der Vil­lach­stra­ße wur­de am Frei­tag­abend ein E‑Scooter mit dem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen 728-JXK ent­wen­det. Der Geschä­dig­te hat­te um 19.55 Uhr sein Fahr­zeug für ledig­lich 5 Minu­ten abge­stellt, dies nutz­te der Täter zum Dieb­stahl. Der Scoo­ter hat­te noch einen Wert von 450,- Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. In den Mor­gen­stun­den des Frei­tags wur­de in der Gau­stad­ter Haupt­stra­ße ein abge­stell­ter BMW beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter ver­dell­te die Bei­fah­rer­tür und hin­ter­ließ so Scha­den in Höhe von 1000,- Euro.

Sons­ti­ges

BAM­BERG. Ein Pkw-Fah­rer wur­de am Frei­tag, gegen 23.15 Uhr, in der Moos­stra­ße unter dem Ein­fluß von Can­na­bis gestoppt. Bei dem 19-jäh­ri­gen wur­de ein Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, er muss mit einem Buß­geld rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

ZAP­FEN­DORF: Eine Rent­ne­rin ließ am Frei­tag­nach­mit­tag im Frei­bad ihre Hand­ta­sche auf einer Sitz­bank bei den Umklei­de­ka­bi­nen für einen Moment unbe­auf­sich­tigt ste­hen. Die­se Gele­gen­heit nutz­te ein Unbe­kann­ter und ent­wen­de­te dar­aus die Geld­bör­se mit ca. 150,- Euro Bar­geld. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Sons­ti­ges

HALL­STADT: Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de auf dem Rad­weg zwi­schen Hall­stadt und Kem­mern ein 12-Jäh­ri­ger mit einem E‑Scooter ange­hal­ten, für den kei­ne gül­ti­ge Ver­si­che­rung bestand. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Jun­ge einem Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bei Auf­fahr­un­fall wer­den drei Per­so­nen verletzt

Hall­stadt. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf Höhe der Anschluss­stel­le Bam­berg-Hafen am Beginn der hier befind­li­chen Bau­stel­le zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Ein 50-jäh­ri­ger Mer­ce­des­fah­rer muss­te ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen. Der hin­ter ihm befind­li­che 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW konn­te nicht mehr recht­zei­tig reagie­ren und fuhr auf den Mer­ce­des auf. Bei dem Unfall tru­gen die drei Insas­sen des Mer­ce­des leich­te Ver­let­zun­gen davon. Der Fah­rer des VW blieb unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Sons­ti­ges

Hall­stadt. Am Sams­tag fiel eine 59-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Ford kurz nach Mit­ter­nacht auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth durch ihre unbe­re­chen­ba­re Fahr­wei­se auf. Sie kam auf dem rech­ten Fahr­strei­fen mehr­fach zu weit nach rechts, wobei sie hier die Bau­stel­len­be­dingt auf­ge­stell­ten Warn­ba­ken nur knapp ver­fehl­te, dann wie­der zu weit nach links auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Die hier fah­ren­den Fahr­zeu­ge muss­ten teil­wei­se stark abbrem­sen, um einen Zusam­men­stoß zu vermeiden.

Anschlie­ßend fuhr die Dame auf den Zubrin­ger zur A73 in Rich­tung Nürn­berg. Auf dem ein­spu­ri­gen Zufahrt­s­ast über­hol­te die Dame einen ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer rechts. Die­ser muss­te eben­falls stark abbrem­sen, um einen Unfall zu ver­hin­dern. Die Dame wur­de einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Folg­lich wur­de ihr die Wei­ter­fahrt untersagt.

Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es glück­li­cher­wei­se nicht.

Auf die Fah­re­rin kommt nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs zu.

Wer wur­de durch das gefähr­li­che Fahr­ver­hal­ten der Dame noch gefähr­det, bzw. konn­te den Vor­fall beob­ach­ten? Betrof­fe­ne, bzw. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fami­li­en­streit artet aus

Wiesenttal/​Streitberg. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­den die Strei­fen­be­am­ten zu einer fami­liä­ren Strei­tig­keit nach Streit­berg geru­fen. Hier­bei ging ein 33-Jäh­ri­ger auf ein ande­res Fami­li­en­mit­glied los und woll­te die­sen schla­gen. Dem Streit­süch­ti­gen erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen ver­such­ter Kör­per­ver­let­zung und Bedrohung.

Ver­kehrs­un­fall

Wei­ßen­ohe. Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag ver­ur­sach­te ein 54-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw einen Auf­fahr­un­fall auf der B2 zwi­schen Grä­fen­berg und Wei­ßen­ohe. Ein vor­aus­fah­ren­der Ver­kehrs­teil­neh­mer muss­te ver­kehrs­be­dingt brem­sen wes­halb es zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge kam. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den in Höhe von rund 500 Euro. Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Wei­lers­bach. Am Frei­tag­abend gegen 23:40 Uhr ereig­ne­te sich im Bereich der Gemein­de Wei­lers­bach auf der B470 zwi­schen Forch­heim und Eber­mann­stadt eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Der Anzei­gen­er­stat­ter befuhr mit einer Ves­pa die Bun­destra­ße zusam­men mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin. Ein ande­res ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug, augen­schein­lich der Mar­ke BMW zuzu­ord­nen, befand sich auf­grund eines Über­hol­vor­gangs auf der Fahr­bahn­sei­te des Mit­tei­lers. Folg­lich muss­te die­ser, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­hin­dern, auf den recht­sei­tig ver­lau­fen­den Stra­ßen­gra­ben aus­wei­chen und stürz­te mit sei­nem Kraft­rad. Fah­rer und Mit­fah­re­rin erlit­ten leich­te Ver­let­zun­gen und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 200 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfal­lört­lich­keit in Rich­tung Eber­mann­stadt ohne sei­ner Mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt bit­tet mög­li­chen Unfall­zeu­gen unter 09194/7388–0 um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hau­sen, Lkr. Forch­heim. Am Nach­mit­tag des 05.07.2024 woll­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Pkw in Hau­sen, Orts­teil Wim­mel­bach, aus der Kir­chen­stra­ße nach links in die Bur­ker Stra­ße / B470 ein­bie­gen. Dabei über­sah er einen von links kom­men­den Motor­rad­fah­rer. Auf­grund des Zusam­men­sto­ßes flog der Motor­rad­fah­rer über den Len­ker auf die Motor­hau­be des Unfall­ver­ur­sa­chers. Der Motor­rad­fah­rer wur­de dabei leicht ver­letzt und kam ins Kran­ken­haus. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 10.000€.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Nacht vom 26.06.2024 auf den 27.06.2024 wur­de in der Schön­baum­stra­ße 12 ein Klapp­rad der Mar­ke Dahon Matrix ent­wen­det. Das Fahr­rad war mit einem Kabel­schloss ver­sperrt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191/7090–121 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Drei Rad­fah­rer bei Unfäl­len verletzt

In Lich­ten­fels befuhr ein 76jähriger Rad­fah­rer die Cobur­ger Stra­ße in Rich­tung Markt­platz. Vor der dor­ti­gen Unter­füh­rung woll­te er mit sei­nem Bike von der Fahr­bahn auf den Geh­weg wech­seln. Hier­bei blieb er mit dem Vor­der­rad am Bord­stein hän­gen und stürz­te auf die Fahr­bahn. Er zog sich ein Ver­let­zung am Schien­bein und meh­re­re Schürf­wun­den zu, wel­che im Kli­ni­kum Lich­ten­fels behan­delt wer­den mussten.

In Marktz­euln benutz­te ein 8jähriger Jun­ge mit sei­nem Fahr­rad die Fahr­bahn. In einer Links­kur­ve kam er in den Gegen­ver­kehr und fuhr fron­tal in einen Pkw. Durch den Auf­prall stürz­te das Kind auf die Fahr­bahn und zog sich glück­li­cher­wei­se nur ein Schürf­wun­de zu. Am Pkw ent­stand gerin­ger Sachschaden.

Gegen 23:00 Uhr, wur­de die Poli­zei erneut zu einer gestürz­ten Rad­fah­re­rin geru­fen. Die jun­ge Frau befuhr zusam­men mit Freun­den den par­al­lel zur Staats­stra­ße ver­lau­fen­den Rad­weg von Bad Staf­fel­stein in Rich­tung Ebens­feld. Ohne Fremd­ein­wir­kung kam die­se vom Weg ab, fuhr in den angren­zen­den Gra­ben und stürz­te. Hier­bei zog sie sich eine schwe­re Gehirn­er­schüt­te­rung zu und ver­lor kurz­zei­tig das Bewusst­sein. Zur wei­te­ren Behand­lung wur­de sie mit dem RTW ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels eingeliefert.