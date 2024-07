Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Hand­fes­te Aus­ein­an­der­set­zung in der Innenstadt

Am spä­ten Frei­tag­abend kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu einer hand­fes­ten Aus­ein­an­der­set­zung. Ein 19-jäh­rin­ger war zu Fuß unter­wegs und geriet aus unbe­kann­ten Grün­den mit einem ande­ren jun­gen Mann in Streit. Im Ver­lauf des Streits schlug der Unbe­kann­te den 19-jäh­ri­gen mit einer Glas­fla­sche, die die­ser mit sich führ­te, auf den Kopf. Die­se ging hier­bei zu Bruch. Der Unbe­kann­te flüch­te­te dar­auf­hin von der Örtlichkeit.

Der 19-jäh­ri­ge erlitt eine Platz­wun­de und muss­te ärzt­lich behan­delt werden.

Per­so­nen, die im Tat­zeit­raum, auf­fäl­li­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wel­che in Ver­bin­dung mit der Aus­ein­an­der­set­zung ste­hen könn­ten, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der PI Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

