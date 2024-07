Zum vier­ten Mal mit Zer­ti­fi­kat von audit beru­fund­fa­mi­lie ausgezeichnet

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt und das Kreis­kran­ken­haus St. Anna in Höchstadt haben erneut die Aus­zeich­nung mit dem Zer­ti­fi­kat zum audit beru­fund­fa­mi­lie von der beru­fund­fa­mi­lie Ser­vice GmbH erhal­ten, wel­che Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus als Schirm­her­rin unter­stützt. Die­se Zer­ti­fi­zie­rung, die Amt und Kran­ken­haus nun schon zum vier­ten Mal erhiel­ten, bestä­tigt ihre kon­ti­nu­ier­li­che För­de­rung der Ver­ein­bar­keit von Beruf und Familie.

Fami­li­en- und Lebens­pha­sen­be­wuss­te Per­so­nal­po­li­tik im Fokus

Die erfolg­rei­che Audi­tie­rung, die bereits über drei Zyklen zu jeweils drei Jah­ren durch­ge­führt wur­de, basiert auch auf einem Dia­log­ver­fah­ren. Die­ses Ver­fah­ren steht Orga­ni­sa­tio­nen zur Ver­fü­gung, die seit min­des­tens neun Jah­ren ein ver­ein­bar­keits­för­dern­des Arbeits­um­feld schaf­fen. Es zielt dar­auf ab, den hohen Stan­dard der fami­li­en- und lebens­pha­sen­be­wuss­ten Per­so­nal­po­li­tik zu pfle­gen und in bestimm­ten Berei­chen wei­ter zu opti­mie­ren. Die Arbeits- und Lebens­pha­sen befin­den sich im Wan­del, die Ver­ein­bar­keit von Beruf und Fami­lie wird im beruf­li­chen All­tag immer wich­ti­ger. Die über 650 Beschäf­tig­ten des Land­rats­am­tes und des Kreis­kran­ken­hau­ses kön­nen von den ver­ein­bar­keits­för­dern­den Maß­nah­men pro­fi­tie­ren. „Als fami­li­en­freund­li­cher und lebens­pha­sen­ori­en­tier­ter Arbeit­ge­ber wol­len wir nicht nur mit guten Bei­spiel vor­an­ge­hen, das Land­rats­amt will damit auch dem Fach­kräf­te­man­gel begeg­nen und Beschäf­tig­te bin­den, damit auch in Zukunft unse­re Dienst­leis­tun­gen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in gewohn­ter Wei­se erbracht wer­den kön­nen. Die Re-Audi­tie­rung ist ein star­kes Zei­chen für die Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Behör­de“, freut sich Land­rat Alex­an­der Tritt­hart über die Zer­ti­fi­zie­rung. Fle­xi­ble Arbeits­zei­ten und ver­schie­de­ne Arbeits­zeit­mo­del­le sei­en essen­zi­ell, um Beruf und Fami­lie zu vereinbaren.

Gene­ra­tio­nen­wech­sel und Fach­kräf­te­man­gel im Blick

Im Mit­tel­punkt des Hand­lungs­pro­gramms für die kom­men­den drei Jah­re steht die För­de­rung einer fami­li­en­freund­li­chen und lebens­pha­sen­ori­en­tier­ten Füh­rungs­kul­tur. Ein Schwer­punkt liegt dabei auf dem Gene­ra­tio­nen­wech­sel. Hier sol­len sich künf­tig ins­be­son­de­re älte­re Beschäf­tig­te umfas­send über Ren­te und Pen­si­on infor­mie­ren kön­nen. Ein Kon­zept zur Nach­fol­ge­pla­nung und Über­ga­be von Schlüs­sel­po­si­tio­nen soll hel­fen, die­sen Über­gang zu unter­stüt­zen und gleich­zei­tig dem Fach­kräf­te­man­gel zu begeg­nen. „Die Her­aus­for­de­rung ist jetzt, die Über­gän­ge im aktu­el­len Gene­ra­tio­nen­wech­sel so zu gestal­ten, dass die Bedürf­nis­se der Orga­ni­sa­ti­on und der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter glei­cher­ma­ßen berück­sich­tigt wer­den,“ betont die Fami­li­en­be­auf­trag­te Kat­ja Engelbrecht-Adler.

Land­kreis und Audit im Porträt

Vie­le fami­li­en­freund­li­che Ange­bo­te des Land­krei­ses machen die Regi­on für Bür­ge­rin­nen, Bür­ger und Unter­neh­men attrak­tiv. Als Arbeit­ge­ber und moder­ner Dienst­leis­ter för­dert der Land­kreis eine fami­li­en- und lebens­pha­sen­be­wuss­te Kul­tur im Land­rats­amt und im Kreis­kran­ken­haus St. Anna. Das Qua­li­täts­sie­gel für die nach­hal­ti­ge Gestal­tung der betrieb­li­chen Ver­ein­bar­keits­po­li­tik darf drei Jah­re getra­gen wer­den. Das audit beru­fund­fa­mi­lie bzw. audit fami­li­en­ge­rech­te hoch­schu­le wur­de von der Gemein­nüt­zi­gen Her­tie-Stif­tung initi­iert und steht tra­di­tio­nell unter der Schirm­herr­schaft der Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin oder des Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­ters. Alle Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.beru​fund​fa​mi​lie​.de.