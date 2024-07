14 neue „Fach­kräf­te für Ernäh­rung und Haushaltsführung“

Fach­kräf­te für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung sind gefragt wie nie: Ein­kau­fen, Spei­sen zube­rei­ten, rei­ni­gen, Kin­der betreu­en oder hilfs­be­dürf­ti­ge Haus­halts­mit­glie­der beglei­ten – sind Auf­ga­ben, die zuneh­mend auch haus­wirt­schaft­li­che Dienst­leis­ter über­neh­men. Auch wer­den immer mehr Spe­zia­lis­ten im Bereich Ernäh­rung und Ver­sor­gung gesucht.

Erwer­ben kann man das erfor­der­li­che Wis­sen an der Fach­schu­le in Münch­berg. Vor weni­gen Tagen haben drei­zehn Frau­en und ein Mann ein umfang­rei­ches Fort­bil­dungs­pro­gramm abge­schlos­sen und tra­gen nun den Titel „Fach­kraft für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung“. Damit aber nicht genug: Der Groß­teil der Absol­ven­ten, die aus den Land­krei­sen Hof, Wun­sie­del und Bay­reuth stam­men, hat zusätz­lich noch die Abschluss­prü­fung zur/​zum staat­lich aner­kann­ten Hauswirtschafter/​in absolviert.

„Eine sehr inter­es­san­te und viel­fäl­ti­ge Zeit geht lei­der zu Ende. Nicht nur, dass ich viel Wis­sen mit­neh­me, son­dern es sind auch neue Kon­tak­te und Freund­schaf­ten ent­stan­den“, so Frau See­bach aus dem Land­kreis Hof. Semes­ter­lei­te­rin Andrea Eckl freut sich über das gro­ße Enga­ge­ment und die guten Leis­tun­gen, die die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer gezeigt haben.

„Vom ers­ten Tag an hat man die Freu­de und Neu­gier­de gespürt, die alle mit­ge­bracht haben. Für den Lern­erfolg ist das natür­lich groß­ar­tig.“ Der Stu­di­en­gang stärkt die Per­sön­lich­keit und för­dert unter­neh­me­ri­sches Den­ken und Han­deln. Zudem ver­mit­telt er die päd­ago­gi­sche Eig­nung, um Per­so­nen anzu­lei­ten und aus­zu­bil­den. Der Unter­richt, der ins­ge­samt 80 Unter­richts­ta­ge umfass­te, wur­de immer wie­der mit span­nen­den Exkur­sio­nen auf­ge­lo­ckert. „Wir glau­ben, dass wir ein attrak­ti­ves Fort­bil­dungs­an­ge­bot bie­ten müs­sen. Dazu gehört für uns auch der Kon­takt zu Betrie­ben in der Regi­on“, so Eckl abschließend.

Im Sep­tem­ber 2024 star­tet wie­der ein neu­es Semes­ter der Teil­zeit­schu­le in Münch­berg. Inter­es­sen­ten kön­nen sich an einem Info­abend am 17. Juli 2024 um 19 Uhr infor­mie­ren. Treff­punkt: Oskar-Fleiß­ner­Str. 1 in Münch­berg.