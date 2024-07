Antrag: Baum am Albertsplatz

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

im Namen der Frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen stel­len wir fol­gen­den Antrag zur nächs­ten Stadtratssitzung:

Am vom Grün­flä­chen­amt defi­nier­ten Platz nörd­lich des Alberts­plat­zes (sie­he Nr. 24 im neben­ste­hen­den Plan­aus­riss) wird bis Ende des Jah­res 2024 ein Baum gepflanzt (Min­dest­an­for­de­run­gen: Hoch­stamm, 4x ver­pflanzt, aus extra wei­tem Stand, 4–5 m Höhe, mit einem Stamm­um­fang von 20 bis 25 cm, Baum­art z.B. Bla­sen­esche). Die Kos­ten wer­den aus dem Etat des Grün­flä­chen­amts gedeckt.

Begrün­dung: das Grün­flä­chen­amt hat auf Antrag der Frak­ti­on und mit ein­stim­mi­ger Zustim­mung des Stadt­ra­tes in sei­ner Sit­zung vom 17.2.2022 ins­ge­samt 71 Baum­stand­or­te geprüft und 52 davon als geeig­net bewer­tet. Eine äußerst umfas­sen­de Betei­li­gung aller denk­ba­ren städ­ti­schen Ämter und ande­rer Trä­ger öffent­li­cher Belan­ge hat zu einer (in unse­ren Augen nicht in jedem Fall aus­rei­chend begrün­de­ten) Strei­chung von nicht weni­ger als 43, aus Sicht des Grün­flä­chen­amts denk­ba­rer, Baum­stand­or­te geführt. Der Baum am Alberts­platz ist laut Zusam­men­fas­sung auf einem von neun „unum­strit­te­nen“ Baum­stand­or­ten geplant – um noch in die­sem Jahr zumin­dest mit einer sym­bo­li­schen Pflan­zung zu begin­nen, stel­len wir oben­ge­nann­ten Antrag. Auf die Bedeu­tung von (ins­be­son­de­re gro­ßen) Bäu­men für das Stadt­kli­ma brau­chen wir nicht hin­zu­wei­sen – die Ein­stim­mig­keit des ursprüng­li­chen Beschlus­ses zeigt, dass die Pro­ble­ma­tik umfas­send bekannt ist. Lasst uns nun zumin­dest eine Tat folgen!

Mit freund­li­chen Grüßen

Mela­nie Becker

Flo­ri­an v. Deimling

Micha­el Dorant

Wolf­ram Haupt

Kevin Klüg­lein

Wolf­gang Weiß