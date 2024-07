Alles ist ange­rich­tet, die meis­ten Vor­be­rei­tun­gen abge­schlos­sen – am Sonn­tag wird in Wun­sie­del groß der Tag der Fran­ken 2024 gefei­ert. Der Fest­akt steht in die­sem Jahr unter dem Mot­to „Vor­hang auf für Fran­ken“. Vor allem „a Fest für die Leut“ soll es wer­den, bekräf­tig­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm heu­te noch ein­mal in einer Pres­se­kon­fe­renz. Und er lädt gleich­zei­tig alle herz­lich ein, sich noch zum Fest­akt um 10 Uhr auf der Lui­sen­burg anzu­mel­den. Eine Anmel­dung ist unter https://​fest​akt​.tagd​er​fran​ken2024​.de möglich.

Zu die­sem Fest­akt wird auch Minis­ter­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder erwar­tet, der die Fest­an­spra­che hält. Dane­ben wer­den auch Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold und Bür­ger­meis­ter Nico­las Lahov­nik auf der Büh­ne spre­chen. Kost­pro­ben aus dem aktu­el­len Pro­gramm der Lui­sen­burg-Fest­spie­le geben dem Fest­akt pas­send zum Mot­to „Vor­hang auf für Fran­ken“ eine beson­de­re Note. Die Mode­ra­ti­on über­nimmt die Inten­dan­tin der Lui­sen­burg Bir­git Simm­ler. „Der Tag der Fran­ken soll für alle Bür­ger ein gro­ßes Fest wer­den, wir kön­nen zu Recht stolz sein auf unser Fran­ken und wol­len auch zei­gen, was wir haben“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm im Rah­men der Pres­se­kon­fe­renz. Der Tag sei eine Chan­ce, über­re­gio­nal die Stär­ken Fran­kens zu prä­sen­tie­ren. Die Natur­büh­ne der Lui­sen­burg und die Fest­spiel­stadt Wun­sie­del sei­en ein mehr als wür­di­ger Rah­men, um die­sen Fest­tag zu begehen.

Shut­tle­bus­se brin­gen die Gäs­te von den Park­plät­zen im Stadt­ge­biet auf die Lui­sen­burg und im Anschluss auch wie­der in die Stadt. Da die Park­plät­ze bei der Lui­sen­burg begrenzt sind, wer­den umfang­reich Park­plät­ze im Stadt­ge­biet aus­ge­schil­dert sein. Eine Über­sicht der Park­mög­lich­kei­ten und der Abfahrts­zei­ten der Shut­tle­bus­se gibt es auf der Home­page www​.tagd​er​fran​ken2024​.de.

Der Ers­te Bür­ger­meis­ter­der Stadt Wun­sie­del Nico­las Lahov­nik lud im Rah­men der Pres­se­kon­fe­renz zum anschlie­ßen­den Stadt­fest in der Innen­stadt ab 11 Uhr ein. Dort zei­gen über 120 Aus­stel­ler, dar­un­ter Händ­ler, Ver­ei­ne, Gas­tro­no­mie, ver­schie­de­ne Ein­rich­tun­gen sowie Kom­mu­nen die Viel­falt Fran­kens. Auf meh­re­ren Büh­nen in der Innen­stadt prä­sen­tie­ren sich zudem Musik­grup­pen, Thea­ter­en­sem­bles, Trach­ten- und Tanz­ver­ei­ne. Das aus­führ­li­che Pro­gramm der Büh­nen am Markt­platz, am Luit­pold­platz und am Jean-Paul-Platz fin­den Sie unter www​.tagd​er​fran​ken2024​.de. Vor dem Lui­sen­burg Gym­na­si­um prä­sen­tiert der Baye­ri­sche Rund­funk eben­falls ein bun­tes Pro­gramm zum 75-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des BR mit Show­kü­che, Live­mu­sik und Talks .

Den fei­er­li­chen Abschluss bil­det um 17 Uhr ein öku­me­ni­scher Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che St. Veit. Hier­für konn­te ein beson­de­rer Orga­nist gewon­nen wer­den: der ober­frän­ki­sche Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid wird den Got­tes­dienst musi­ka­lisch begleiten.

Der Tag der Fran­ken lenkt in die­sem Jahr mit dem Mot­to „Vor­hang auf für Fran­ken“ die Auf­merk­sam­keit auf die viel­fäl­ti­ge Thea­ter­land­schafts Fran­kens. Ein reich bebil­der­tes Son­der­helft des „Fran­ken­ma­ga­zin“ wid­met sich auf 82 Sei­ten ver­schie­de­nen The­men aus der Thea­ter­welt Fran­kens. Es ist kos­ten­los am Tag der Fran­ken erhält­lich, unter ande­rem am Stand des Bezirks Ober­fran­ken in der Maximilianstraße.