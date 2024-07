Anläss­lich des 80. Todes­tags des im Zucht­haus Bran­den­burg-Gör­den durch Ent­haup­tung getö­te­ten Bam­ber­ger Rechts­an­walts Hans Wöl­fel erin­ner­te das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg im Rah­men einer Gedenk­ver­an­stal­tung an den Geg­ner des Nationalsozialismus.

„Hans Wöl­fel ist ins­be­son­de­re auf­grund sei­nes beherz­ten Ein­tre­tens für Demo­kra­tie und Rechts­staat ein Vor­bild, beson­ders auch in der aktu­el­len Zeit“, so die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer bei ihrer Begrü­ßungs­an­spra­che. Er habe klar Stel­lung gegen die men­schen­ver­ach­ten­de Ideo­lo­gie des Natio­nal­so­zia­lis­mus bezo­gen und als Rechts­an­walt im Rah­men sei­ner Mög­lich­kei­ten bedräng­ten Men­schen gehol­fen. „An die­se Lebens­leis­tung wol­len wir heu­te erin­nern“. Dem Ober­lan­des­ge­richt sei es ein beson­de­res Anlie­gen, das Geden­ken an Hans Wöl­fel gemein­sam mit der Anwalt­schaft, der Stadt Bam­berg und dem För­der­kreis zur Pfle­ge des Erin­nerns an Hans Wöl­fel e.V. zu bege­hen, so Prä­si­den­tin Dr. Angerer.

Der Ober­bür­ger­meis­ter der Stadt Bam­berg Andre­as Star­ke hob her­vor, Hans Wöl­fel sei seit sei­ner Stu­den­ten­zeit der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Strö­mung öffent­lich ent­ge­gen­ge­tre­ten. Er gehö­re zu den Bam­ber­gern, die Wider­stand geleis­tet hätten.

Hans Wöl­fel, des­sen Lebens­phi­lo­so­phie sich am christ­li­chen Glau­ben ori­en­tiert habe, sei schnell in die Schuss­li­nie des NS-Regimes gera­ten. Zu Recht bezeich­ne­te der eme­ri­tier­te Erz­bi­schof Prof. Dr. Lud­wig Schick ein­mal Hans Wöl­fel als „Mär­ty­rer aus Bam­berg“. Her­vor­zu­he­ben sei beson­ders der Ein­satz von Hans Wöl­fel als Rechts­an­walt für die vom Natio­nal­so­zia­lis­mus bedräng­ten Per­so­nen. Unter ande­rem mit dem Ehren­grab für Hans Wöl­fel auf dem Haupt­fried­hof und der Benen­nung einer Stra­ße erin­ne­re die Stadt Bam­berg auf viel­fäl­ti­ge Wei­se an ihren durch die Natio­nal­so­zia­lis­ten getö­te­ten Bür­ger, so Ober­bür­ger­meis­ter Starke.

Die Gedenk­re­de hielt die Vor­sit­zen­de der Wil­ly-Aron-Gesell­schaft Bam­berg Mecht­hil­dis Bocksch. Hans Wöl­fel hät­te viel­fäl­tig Men­schen bei­gestan­den, die in Kon­flikt mit dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Staat gerie­ten. Getreu sei­nem Grund­satz „Recht muss Recht blei­ben“ leis­te­te er ver­läss­lich Hil­fe für Bedräng­te. Bereits in sei­ner Stu­di­en­zeit fiel Hans Wöl­fel wegen sei­ner rei­fen Per­sön­lich­keit auf, die es ihm früh­zei­tig ermög­lich­te, die Gefähr­lich­keit der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Ideo­lo­gie zu erken­nen. Daher habe er sich auch öffent­lich vehe­ment für die Demo­kra­tie eingesetzt.

Auf­grund eines Unrechts­ur­teils hät­ten die Natio­nal­so­zia­lis­ten Hans Wöl­fel zum Tode ver­ur­teilt. Ziel sei es wohl gewe­sen, mit Hans Wöl­fel auch einen ehe­ma­li­gen Füh­rer der katho­li­schen Lai­en­be­we­gung zu töten. Sei­ner Fami­lie wur­de sogar jede Mög­lich­keit genom­men, die Lei­che von Hans Wöl­fel noch­mals zu sehen und sich zu ver­ab­schie­den. In sei­nem Abschieds­brief an sei­ne Ehe­frau und sei­ne Toch­ter habe Hans Wöl­fel trotz sei­nes Schick­sals aber geschrie­ben „Lie­be ist stär­ker als der Tod“.

Frau Bocksch führ­te wei­ter aus, Hans Wöl­fel habe in einem nach ihm benann­ten Kreis Gleich­ge­sinn­te ver­sam­melt, die Ver­ant­wor­tung nach dem Zusam­men­bruch des Natio­nal­so­zia­lis­mus hät­ten über­neh­men sol­len. Er selbst sei als Ober­bür­ger­meis­ter von Bam­berg vor­ge­se­hen gewe­sen. An das Schick­sal von Hans Wöl­fel müs­se auch in der heu­ti­gen Zeit wei­ter­hin erin­nert wer­den, so Mecht­hil­dis Bocksch. Die demo­kra­ti­schen Par­tei­en müss­ten respekt­vol­ler mit­ein­an­der umge­hen. Jede Gene­ra­ti­on habe das Zusam­men­le­ben in der Demo­kra­tie zu erler­nen. Ein respekt­vol­ler und mensch­li­cher Umgang mit­ein­an­der gewähr­leis­te, dass die Demo­kra­tie attrak­tiv blei­be. „Die Demo­kra­tie ist der Ernst­fall der Demo­kra­ten“, been­de­te Frau Bocksch ihre Gedenkrede.

Im Anschluss an die Gedenk­ver­an­stal­tung leg­ten die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer, Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke, die Vor­sit­zen­de des För­der­krei­ses zur Pfle­ge des Erin­nerns an Hans Wöl­fel e.V.

Rechts­an­wäl­tin Mar­ti­na Leu­teritz und der Vor­sit­zen­de des Anwalts­ver­eins Bam­berg Rechts­an­walt Rai­ner Rieg­ler Blu­men­ge­bin­de am Ehren­grab von Hans Wöl­fel am Haupt­fried­hof nieder.

Zum Hin­ter­grund: Im Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg am Wil­helms­platz befin­det sich im Trep­pen­auf­gang zum zwei­ten Ober­ge­schoss eine durch den Bam­ber­ger Anwalts­ver­ein gestif­te­te Gedenk­ta­fel für Hans Wöl­fel. Die im Jahr 1946 ein­ge­weih­te Gedenk­ta­fel trägt die latei­ni­sche Inschrift „VIN­DEX – JURIS – PERI­IT“. Über­setzt bedeu­tet dies „Weil er das Recht ver­tei­dig­te, muss­te er sterben“.