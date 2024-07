Der DEL2-Spiel­plan für die Sai­son 2024/2025 ist finalisiert

Die Sel­ber Wöl­fe bli­cken wie­der auf eine DEL2-Sai­son vor­aus, die sowohl enorm viel Span­nung als auch attrak­ti­ve Nach­bar­schafts­du­el­le ver­spricht. Nicht nur gegen den Auf­stei­ger Blue Devils Wei­den erwar­ten die Por­zel­lan­städ­ter eine prop­pen­vol­le NETZSCH-Are­na und stim­mungs­ge­wal­ti­ge Zuschau­er­ku­lis­se. Auch die Par­tien gegen Crim­mit­schau, Regens­burg, Dres­den und Weiß­was­ser locken erfah­rungs­ge­mäß vie­le Zuschau­er an.

Vater-Sohn-Duell der ande­ren Art zum Heimspielauftakt

Am 13. Sep­tem­ber müs­sen die Sel­ber Wöl­fe zunächst die wei­te Rei­se zu den Kre­feld Pin­gui­nen antre­ten, ehe

es zwei Tage spä­ter in der NETZSCH-Are­na zum Heim­spiel­auf­takt erneut zu einem Vater-Sohn-Duell kommt.

Dies­mal wer­den aller­dings nicht die Hörd­lers ihre Schlä­ger kreu­zen. Viel­mehr trifft Wöl­fe-Head­coach Craig

Streu auf sei­nen Sohn Sebas­ti­an, der in der kom­men­den Sai­son für die Frei­bur­ger Wöl­fe sei­ne Schlittschuhe

schnürt. Am 2. Weih­nachts­tag müs­sen die Wöl­fe dies­mal lei­der aus­wärts beim ESV Kauf­beu­ren ran. Jedoch

ver­spricht auch der dar­auf­fol­gen­de Spiel­tag (Sams­tag, 28. Dezem­ber) beim Heim­spiel gegen die Kassel

Hus­kies eine statt­li­che Zuschau­er­ku­lis­se in der Weihnachtszeit.

Wochen­spiel­ta­ge reduziert

Nur drei regu­lä­re Wochen­spiel­ta­ge sind in der kom­men­den Spiel­zeit zusätz­lich zum gewohn­ten Frei­tag­Sonn­tag-Rhyth­mus ein­ge­plant. Mit die­ser Redu­zie­rung kam die Liga sowohl den Fans als auch den Spielern

ent­ge­gen. Ein­mal zusätz­lich müs­sen die Wöl­fe aber trotz­dem an einem Wochen­tag ran: Eines der beiden

Aus­wärts­spie­le bei den Dresd­ner Eis­lö­wen wur­de auf­grund einer Ter­min­über­schnei­dung bei der

Hal­len­be­le­gung auf einen Diens­tag vorverlegt.

Modus

Die DEL2 geht wie­der mit 14 Mann­schaf­ten in die neue Spiel­zeit. Die Haupt­run­de wird in einer Doppelrunde

absol­viert, sodass für alle Teams 52 Meis­ter­schafts­spie­le anste­hen. Die Tabel­len­plät­ze 11 bis 14 spie­len im

Anschluss den sport­li­chen Abstei­ger aus (hier wird der fina­le Spiel-Modus erst Anfang Sep­tem­ber bekannt

gege­ben). Die ers­ten sechs sind sicher für die Play­offs qua­li­fi­ziert, wäh­rend die Inha­ber der Rän­ge 7 bis 10

über die Pre-Play­offs die bei­den übri­gen Play­off-Teil­neh­mer ausspielen.

End­run­den-Ter­mi­ne

Pre-Play­offs

05.03. / 07.03. / 09.03.

Play­offs

Vier­tel­fi­na­le: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.

Halb­fi­na­le: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04 / 08.04. / 11.04. / 13.04.

Fina­le: 17.04. / 19.04. / 21.04. / 23.04. / 25.04. / 27.04. / 29.04.

Play­downs (fina­ler Spiel-Modus wird Anfang Sep­tem­ber bekanntgegeben)

Run­de: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.

2. Run­de: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04 / 08.04. / 11.04. / 13.04.

Der kom­plet­te Spiel­plan der DEL2 zum Her­un­ter­la­den (PDF, 350KB)