Nicht erst die Wel­le der Gewalt gegen Chris­ten in Indi­en, Indo­ne­si­en, Ägyp­ten, Iran, Irak, Syri­en, Tür­kei und dem Sudan zeigt, dass der Glau­be an Jesus Chris­tus für vie­le Men­schen ein gefähr­li­cher Glau­be ist. Welt­weit wer­den etwa 100 Mil­lio­nen Chris­ten ver­folgt oder dis­kri­mi­niert. Beson­ders Mus­li­me, die Chris­ten wur­den, wer­den auf­grund ihres „Abfalls von Islam“ von Extre­mis­ten oder noch häu­fi­ger von ihrer eige­nen Fami­lie ver­folgt. In Län­dern wie dem Iran, Soma­lia, Alge­ri­en, Paki­stan, Ägyp­ten und der­zeit beson­ders in Nige­ria zah­len ehe­ma­li­ge Mus­li­me für ihren Reli­gi­ons­wech­sel einen hohen Preis: Sie ver­lie­ren ihren Arbeits­platz, wer­den ver­haf­tet, gefol­tert, um sie zur Rück­kehr zum Islam zu bewe­gen. In dem packen­den Vor­trag mit Kurz­fil­men wer­den die schwie­ri­gen Lebens­um­stän­de von Chris­ten in der isla­mi­schen Welt, aber auch, war­um sie trotz der Ver­fol­gung in ihrem Land blei­ben und die Kir­che stär­ken und ermu­ti­gen wol­len, gezeigt. Mela­nie Eck­art wird in ihrem Bericht über ihre per­sön­li­che Erfah­rung zum The­ma „Chris­ten­ver­fol­gung heu­te“ auf ihrer Rei­se nach Ban­gla­desh berichten.

Ganz herz­lich möch­ten wir zu die­sem beson­de­ren Got­tes­dienst in die Schmid­peunt 11 in Peg­nitz ein­la­den. Es spricht Mela­nie Eck­art und infor­miert auf die­sem Wege über die Arbeit von Open Doors, einer gemein­de­über­grei­fen­den Orga­ni­sa­ti­on die sich für die Belan­ge der ver­folg­ten Chris­ten kümmert.