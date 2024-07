In die­ser Woche ist ein gefälsch­ter Buß­geld­be­scheid mit einem Brief­kopf der Stadt Bam­berg auf­ge­taucht. Ein vier­stel­li­ger Betrag soll­te auf ein angeb­li­ches Kon­to der Stadt über­wie­sen wer­den, wel­ches die­ser jedoch nicht gehört. Die Stadt Bam­berg wird des­we­gen Anzei­ge erstat­ten und rät allen zur Vor­sicht beim Emp­fang von ähn­li­chen Schrei­ben. Es gilt auf Fäl­schungs­an­zei­chen zu ach­ten – ins­be­son­de­re ob im Schrei­ben nament­li­che Ansprech­part­ner inklu­si­ve städ­ti­scher Kon­takt­da­ten genannt sind oder nicht. Wer Zwei­fel hat, ob ein Buß­geld­be­scheid echt oder gefälscht ist, kann sich per Mail an buergeranfragen@​stadt.​bamberg.​de wenden.