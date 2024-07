Im Zusam­men­hang mit dem Bür­ger­fest und der Public-Vie­w­ing-Ver­an­stal­tung zur Fuß­ball-EM am La-Spe­zia-Platz müs­sen die Stra­ßen­sper­run­gen kurz­fris­tig erwei­tert wer­den. Für die…

Bür­ger­fest in Bay­reuth: Wei­te­re Stra­ßen­sper­run­gen not­wen­dig

Das Land­rats­amt Bay­reuth gibt’s digi­tal jetzt in neu­em Gewand Die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de prä­sen­tiert von nun an einen moder­ne­ren und weni­ger textlastigen…

Ame­ri­ka­ni­sche Faul­brut bei Bie­nen im Land­kreis Bay­reuth nach­ge­wie­sen

Das Vete­ri­när­amt am Land­rats­amt Bay­reuth hat am 01. Juli 2024 den Aus­bruch der Ame­ri­ka­ni­schen Faul­brut in einem Bie­nen­stand im Gemeindegebiet…