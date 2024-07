Am kom­men­den Sonn­tag kommt es auf dem Home­field der Her­zo Rhi­nos zum Start der Rück­run­de in der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 zum Auf­ein­an­der­tref­fen mit den Würz­burg Pan­thers. Das Hin­spiel Mit­te Mai konn­ten die Nas­hör­ner mit 27:8 für sich ent­schei­den. Kick­off zum Spiel ist um 15:00 Uhr.

Nach dem Sieg gegen die Ans­bach Grizz­lies am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de füh­ren die Rhi­nos die Tabel­le in ihrer Grup­pe nach wie vor unge­schla­gen an. Nun möch­te man die gute Leis­tung aus dem Hin­spiel in Würz­burg bestä­ti­gen und erneut als Sie­ger vom Platz gehen.

Die Würz­burg Pan­thers konn­ten ihrer­seits aus den ver­gan­ge­nen drei Par­tien nach dem Hin­spiel im Mai zwei Sie­ge und eine Nie­der­la­ge ein­fah­ren und haben nach wie vor die Mög­lich­keit in den vor­de­ren Tabel­len­re­gio­nen mit­zu­mi­schen. Für die Rhi­nos geht es in die­sem Spiel dar­um, den Tabel­len­platz an der Spit­ze wei­ter zu fes­ti­gen und einen mög­li­chen Kon­kur­ren­ten um den Grup­pen­sieht im direk­ten Duell auf Distanz zu halten.

In jedem Fall erwar­tet die Zuschau­er auf dem Rhi­nos Field ein span­nen­des Foot­ball­spiel. Wäh­rend des Spiels ist mit Hot­Dog Varia­tio­nen und küh­len Geträn­ken für das leib­li­che Wohl bes­tens gesorgt. Zusätz­lich zum Spiel der Her­ren fin­det ab 11:30 Uhr das Spiel der Rhi­nos U19 statt, bei dem es um nicht weni­ger als den Grup­pen­sieg in der Ver­bands­li­ga geht.

Auf­grund der zeit­gleich auf dem Wei­hers­bach Gelän­de statt­fin­den Som­mer­kirch­weih, ste­hen vor dem Gelän­de des ASV lei­der kei­ne Park­plät­ze zur Ver­fü­gung. Die Rhi­nos bit­ten daher dar­um, aus­rei­chend Zeit für die Anrei­se ein­zu­pla­nen und auf umlie­gen­de Park­plät­ze auszuweichen.