Kari­na Liu­ta­ia mit dem Pro­jekt „Aus meh­re­ren Fäden“

Als Kari­na Liu­ta­ia im Jahr 2023 das Kunst­sti­pen­di­um Bam­berg, das Arbeits­sti­pen­di­um von Stadt und Land­kreis Bam­berg, zuge­spro­chen bekam, kün­dig­te sie an, sich unter dem Arbeits­ti­tel „Aus meh­re­ren Fäden“ inten­siv mit ihrer Wahl­hei­mat Bam­berg und der ört­li­chen Tex­til­ge­schich­te aus­ein­an­der­set­zen zu wol­len. In die­sem umfang­rei­chen par­ti­zi­pa­ti­ven Upcy­cling-Pro­jekt soll­ten Dia­lo­ge ange­regt und Netz­wer­ke gespon­nen wer­den. Tex­ti­le Bil­der, vor­wie­gend Por­traits sind so ent­stan­den. Die Künst­le­rin möch­te dabei den Fokus auf das aktu­el­le The­ma Nach­hal­tig­keit in der Tex­til­bran­che, spe­zi­ell für Bam­berg, rich­ten. Nach viel Sam­mel­ar­beit, Recher­chie­ren, Arran­gie­ren und Arbei­ten wur­de nun mit Begeis­te­rung die Prä­sen­ta­ti­on des inno­va­ti­ven Kunst­pro­jekts im Rat­haus Max­platz durch Drit­ten Bür­ger­meis­ter Wolf­gang Metz­ner und stell­ver­tre­ten­den Land­rat Bru­no Kell­ner eröffnet.

Mit gro­ßer Krea­ti­vi­tät und hand­werk­li­chem Geschick ver­wan­delt Kari­na Liu­ta­ia ver­meint­lich nutz­lo­se Stof­fe in beein­dru­cken­de Kunst­wer­ke. Durch ihre Hän­de wer­den alte Tex­ti­li­en zu neu­en ästhe­ti­schen Tex­til­ge­mäl­den. Die­se Kunst­form erfor­dert nicht nur tech­ni­sches Kön­nen, son­dern auch ein tie­fes Ver­ständ­nis für Mate­ri­al und Form sowie eine aus­ge­präg­te Sen­si­bi­li­tät für Far­be und Struk­tur. In einer Welt, in der Res­sour­cen­knapp­heit und fast fashion zuneh­mend unse­re Auf­merk­sam­keit for­dern, bie­tet Kari­na Liu­ta­ia eine inspi­rie­ren­de und zugleich prak­ti­sche Ant­wort. Ihre Kunst ist mehr als blo­ßes Hand­werk; sie ist ein State­ment, ein Plä­doy­er für Nach­hal­tig­keit und ein Auf­ruf zum Umden­ken. Ihre Wer­ke erzäh­len Geschich­ten und for­dern uns auf, die Din­ge um uns her­um mit neu­en Augen zu sehen. Beson­ders bemer­kens­wert ist ihre Fähig­keit, tra­di­tio­nel­le Tech­ni­ken mit moder­nen Ansät­zen zu ver­bin­den. Ihre Arbei­ten sind nicht nur eine Hom­mage an das Tex­til­hand­werk ver­gan­ge­ner Zei­ten, son­dern auch ein inno­va­ti­ver Bei­trag zur zeit­ge­nös­si­schen Kunstszene.

Drit­ter Bür­ger­meis­ter Wolf­gang Metz­ner erklär­te in sei­nem Gruß­wort: „Kari­na Liu­ta­ia schafft es mit ihrer Kunst zahl­rei­che Men­schen zu begeis­tern und für das The­ma Nach­hal­tig­keit zu sen­si­bi­li­sie­ren. Die Prä­sen­ta­ti­on des Arbeits­er­geb­nis­ses ihres Kunst­sti­pen­di­ums ist nicht nur eine Augen­wei­de, son­dern auch ein Denk­an­stoß.“ „Das Kunst­pro­jekt unse­rer Sti­pen­dia­tin zeigt ein­drucks­voll, wie durch Krea­ti­vi­tät und Enga­ge­ment nach­hal­ti­ge Kunst geschaf­fen wer­den kann“, ergänz­te stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kellner.

Die Reso­nanz der Besu­che­rin­nen und Besu­cher war über­wäl­ti­gend posi­tiv. Vie­le zeig­ten sich beein­druckt von der krea­ti­ven Umset­zung und der Bot­schaft des Pro­jekts. „Es ist erstaun­lich zu sehen, wie aus alten Stof­fen sol­che beein­dru­cken­den Kunst­wer­ke ent­ste­hen kön­nen. Das Pro­jekt regt zum Nach­den­ken an und zeigt, wie man einen Bei­trag zur Scho­nung unse­rer Res­sour­cen leis­ten kann“, sag­te eine begeis­ter­te Besucherin.

Das Kunst­pro­jekt „Aus meh­re­ren Fäden“ ist noch bis zum 26. Juli 2024 in der ehe­ma­li­gen Info­thek im Rat­haus Max­platz zu sehen. Öff­nungs­zei­ten sind Mon­tag bis Don­ners­tag von 08:00 bis 18:00 Uhr und Frei­tag von 09:00 bis 14:00 Uhr.

Am Mitt­woch, 3. Juli 2024, von 12:00 bis 13:00 Uhr und am Mitt­woch, 10. Juli 2024, von 17:00 bis 18:00 Uhr fin­det jeweils eine Kunst­pau­se mit der Kunst­sti­pen­dia­tin 2023, Kari­na Liu­ta­ia, statt.