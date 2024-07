Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall – Ver­ur­sa­cher auf und davon

COBURG. Min­des­tens 3.000 Euro Sach­scha­den ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer an einem schwar­zen Por­sche Pan­ame­ra, der am Don­ners­tag in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 bis auf dem Park­platz eines Dro­ge­rie­mark­tes in der Cal­len­ber­ger Stra­ße geparkt war.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ einen Scha­den an der rech­ten Fahr­zeug­front und mach­te sich anschlie­ßend aus dem Staub, ohne sei­nen Pflich­ten als Ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Cobur­ger Poli­zei Zeu­gen, die Hin­wei­se geben kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

E‑Bike ent­wen­det – Zeu­gen gesucht

COBURG. Am Don­ners­tag in der Zeit von 05.50 Uhr bis 21.00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hin­den­burg­stra­ße das ver­sperr­te hoch­wer­ti­ge Rad der Mar­ke CUBE. Dem Eigen­tü­mer zufol­ge hat­te das Bike einen Wert von etwa 3.500 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei hat den Fahr­rad­dieb­stahl auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 erbeten.

Zwei Schü­ler beim Laden­dieb­stahl ertappt

COBURG. Zwei Schü­ler ver­such­ten am Don­ners­tag gegen 18.00 Uhr in einem Dro­ge­rie­markt in der Cobur­ger Innen­stadt ein Par­füm zu entwenden.

Einer der Jungs ließ das Par­füm­fläsch­chen in sei­ner Jacken­ta­sche ver­schwin­den, wur­de aber von einer auf­merk­sa­men Kun­din dabei beobachtet.

Das von der Kun­din dar­auf­hin ver­stän­dig­te Per­so­nal des Mark­tes sprach den Lang­fin­der dar­auf an, wor­auf­hin die­ser ver­such­te aus dem Laden zu sprin­ten. Bei­de Jungs konn­ten auf­ge­hal­ten und anschlie­ßend der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben wer­den. Das Die­bes­gut sowie eine zer­ris­se­ne Par­füm­pa­ckung konn­ten in einem Regal auf­ge­fun­den wer­den. Nach Per­so­na­li­en- und Anzei­gen­auf­nah­me wur­den die Bei­den durch die Beam­ten an einen Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Schwe­rer Unfall bei Muckenreuth

Neudrossenfeld/B.85/Landkreis Kulm­bach. Am spä­ten Nach­mit­tag ereig­ne­te sich auf der B 85, auf Höhe der Abzwei­gung Muckenreuth/​Altdrossenfeld ein hef­ti­ger Zusam­men­stoß zwei­er PKWs, bei dem bei­de Fah­rer schwer ver­letzt wurden.

Zum Unfall­zeit­punkt, gegen 17:30 Uhr, fuhr eine 28-jäh­ri­ge Frau mit ihrem roten Mini von Kulm­bach kom­mend, auf der B 85 in Rich­tung Bay­reuth. Zeit­gleich woll­te eine 20-jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Kulm­bach, die dor­ti­ge Kreu­zung bei Mucken­reuth gera­de­aus in Rich­tung Neu­dros­sen­feld über­que­ren. Dabei miss­ach­te­te sie die Vor­fahrt, der Mini-Fah­re­rin und es kam in der Kreu­zungs­mit­te zum Zusam­men­stoß. Der Mini krach­te fron­tal in die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des VW Polos der Unfall­geg­ne­rin. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den durch den Unfall stark defor­miert und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf cir­ca 40.000 €.

Die bei­den Auto­fah­re­rin erlit­ten durch den Unfall schwe­re Ver­let­zun­gen. Sie wur­den mit dem Ver­dacht auf Frak­tu­ren ins Kli­ni­kum Kulm­bach gebracht.

Die B 85 muss­te für die Zeit des Ein­sat­zes cir­ca 2 Stun­den voll gesperrt werden.