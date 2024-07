Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Note­book und Schlüs­sel aus Kof­fer­raum gestohlen

BAM­BERG. Aus einer Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Geschwis­ter-Scholl-Ring wur­de zwi­schen Diens­tag, 25.06.2024 und Frei­tag, 28.06.2024 ein Lap­top und ein Schlüs­sel­bund gestoh­len. Das Note­book und der Schlüs­sel wur­den aus dem Kof­fer­raum eines dort abge­stell­ten Ford Focus ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 1.000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Tigu­an am Lau­ren­zi­platz angefahren

BAM­BERG. Ein am Lau­ren­zi­platz abge­stell­ter roter VW/​Tiguan wur­de zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag und Don­ners­tag­früh ange­fah­ren und an der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­ver­ur­sa­che­rin inter­es­siert sich nicht für Verletzte

BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag gegen 17:20 Uhr kam es auf dem Aldi-Park­platz in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son. Dort park­te eine älte­re Dame rück­wärts aus ihrer Park­lü­cke aus und über­sah einen gegen­über­ste­hen­den Ein­kaufs­wa­gen. Die­sen schob sie auf eine 26-Jäh­ri­ge, die dort ihre Ein­käu­fe in ihr Fahr­zeug lud und ver­letz­te sie am Knie. Obwohl die älte­re Dame, dar­auf­hin von Zeu­gen ange­spro­chen wur­de, ent­fern­te sie sich vom Unfall­ort, ohne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben oder sich nach der Ver­letz­ten zu erkundigten.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach einer unbe­kann­ten Zeu­gin, die den Unfall mit beob­ach­te­te. Die­se wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Dro­gen und Mes­ser wur­den beschlagnahmt

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh gegen 3:20 Uhr wur­de in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein 19-Jäh­ri­ger von der Poli­zei Bam­berg kon­trol­liert. Er war dort mit einem E‑Scooter unter­wegs. Da den Beam­ten deut­li­che Aus­fall­erschei­nun­gen auf­grund Dro­gen­kon­sums auf­fie­len, gab er auf Nach­fra­ge zu, einen Joint geraucht zu haben. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum gebracht.

Don­ners­tag­abend wur­de bei einer Kon­trol­le in der Bren­ner­stra­ße bei einem 32-Jäh­ri­gen Amphet­amin und ein Ein­hand­mes­ser auf­ge­fun­den. Bei­des wur­de sichergestellt.

Frei­tag­früh durf­te sich in der Muß­stra­ße ein 19-Jäh­ri­ger einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Er war dort mit einem Seg­way unter­wegs und stand eben­falls unter Dro­gen­ein­fluss. Da er einen Test vor Ort ver­wei­ger­te, wur­de auch er ins Kli­ni­kum zur Blut­ent­nah­me gebracht. Dort fand man bei ihm noch eine Ecsta­sy-Tablet­te. Die­se und sein Fahr­zeug wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Scha­den von ca. 2.000 Euro rich­te­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an. Am Mitt­woch­mor­gen, zwi­schen 6 und 7 Uhr, wur­de ein in der Orts­stra­ße „Am Land­ge­richt“ gepark­ter brau­ner Pkw, Hyun­dai Tuc­son, ange­fah­ren und dabei die Fah­rer­tü­re sowie der hin­te­re lin­ke Rad­kas­ten beschä­digt. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

SASS­AN­FAHRT. Unbe­kann­te beschä­dig­ten am Diens­tag, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, das Haus­tür-Glas­fens­ter eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Orts­stra­ße „Zim­mer­berg“. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Sons­ti­ges

BAM­BERG. In Schlan­gen­li­ni­en war am Mitt­woch, kurz vor 23.30 Uhr, ein Fahr­rad­fah­rer in der Zep­pe­lin­stra­ße unter­wegs. Als eine Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei den Rad­ler stop­pen woll­te, fuhr die­ser beschleu­nigt davon. Die Flucht nutz­te dem 34-Jäh­ri­gen jedoch nichts – er konn­te ein­ge­holt und ange­hal­ten wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Alcotest ergab 2 Pro­mil­le. Des­halb muss­te der „Alko­hol­sün­der“ zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr wird erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

In der Bau­stel­len­ein­fahrt beim Stopp­schild die Vor­fahrt missachtet

Hall­stadt. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag woll­te der 73-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mitsu­bi­shi bei der Anschluss­stel­le Bam­berg-Hafen auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt ein­fah­ren. Bau­stel­len­be­dingt ist die Geschwin­dig­keit im Ein­fahrt­s­ast der­zeit auf 40 km/​h redu­ziert und am Ende eine Halt­li­nie mit dop­pel­tem Stopp­schild instal­liert. Lei­der miss­ach­te­te der Mann den­noch die Vor­fahrt des Ver­kehrs auf der Haupt­fahr­bahn und ein 61-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer konn­te ihm nicht mehr aus­wei­chen. Es kam zu einem Zusam­men­stoß bei dem glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wur­de. Der Mitsu­bi­shi wur­de abge­schleppt und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit in Aqua­pla­ning geraten

Ober­haid. Am Don­ners­tag war die 26-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs. Da sie ihre Geschwin­dig­keit lei­der den Wet­ter­ver­hält­nis­sen mit regen­nas­ser Fahr­bahn nicht anpass­te, geriet sie in Aqua­pla­ning und prall­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Sie hat­te Glück, blieb unver­letzt und auch der Audi noch fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Mul­den­kip­per drückt Audi in die Mit­tel­schutz­plan­ke und flüchtet

Eggols­heim. Schon am Mitt­woch­nach­mit­tag war der 61-jäh­ri­ge Fah­rer eines Audi auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs. Kurz vor dem Park­platz Reg­nitz­tal befand er sich auf dem lin­ken Fahr­strei­fen, als plötz­lich unmit­tel­bar vor ihm ein Lkw mit Absetz­mul­de („Mul­den­kip­per“) vom rech­ten Fahr­strei­fen nach links zog und den Fahrt­weg des Audi schnitt. Der Audi-Fah­rer konn­te nicht mehr aus­wei­chen und es kam zu einem Kon­takt mit einer tie­fen Ein­del­lung am Audi. Anschlie­ßend wur­de der Audi wei­ter nach links in die Mit­tel­schutz­plan­ke gedrückt. Anschlie­ßend signa­li­sier­te der Audi-Fah­rer dem Lkw, dass sie zusam­men auf dem Park­platz anhal­ten soll­ten. Wäh­rend der Audi aber in den Park­platz fuhr, setz­te der Lkw sei­ne Fahrt ein­fach fort. Der Mann blieb unver­letzt, aber der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf min­des­tens 15.000 Euro geschätzt. Es lie­gen der­zeit kei­ne wei­te­ren Details über den Unfall­ver­ur­sa­cher vor. Lei­der mel­de­te der Unfall­ge­schä­dig­te den Vor­fall erst am nächs­ten Tag bei der Poli­zei, wes­halb er sich selbst nun auch wegen Unfall­flucht ver­ant­wor­ten muss. Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort muss­ten des­halb nicht nur gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher, son­dern tat­säch­lich gegen bei­de Fahr­zeug­füh­rer eröff­net wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei möch­te an die­ser Stel­le drin­gend dar­an erin­nern, dass alle Unfall­be­tei­lig­ten immer ver­pflich­tet sind, an der Unfall­stel­le oder dem nächs­ten siche­ren Ort auf die ande­ren Betei­lig­ten zu war­ten und wenn sie mit die­sen zeit­nah kei­nen Kon­takt her­stel­len kön­nen, unver­züg­lich die Poli­zei zu infor­mie­ren. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Alko­hol im Straßenverkehr

Pretz­feld. Am spä­ten Don­ners­tag­abend wur­de bei einem Lkw-Fah­rer im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le eine Fahr­tüch­tig­keits­über­prü­fung unter­zo­gen. Der dabei durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test ergab ein Ergeb­nis von 1,02 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzeige.

Ver­kehrs­un­fall

Wei­ßen­ohe. Ein 21-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer woll­te am Don­ners­tag­mit­tag von der Bahn­hof­stra­ße in Grä­fen­berg auf die B2 auf­fah­ren. Dabei kam er auf der regen­nas­sen Fahr­bahn ins Schleu­dern und lan­de­te im rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Glück­li­cher­wei­se wur­den nur Leit­pfos­ten und Ver­kehrs­zei­chen beschä­digt, der jun­ge Fah­rer blieb unver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 2.500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag gegen 13.15 Uhr ent­wen­de­ten zwei bis­lang unbe­kann­te Täter in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße meh­re­re Par­füms im Wert von über 500 Euro und ver­lie­ßen im Anschluss uner­kannt das Geschäft. Da die Täter bei ihrer Tat­aus­füh­rung jedoch gefilmt wer­den konn­ten, wer­den sei­tens der Poli­zei Forch­heim nun­mehr Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stah­les aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Nis­san ange­fah­ren und geflüchtet

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS Einen Sach­scha­den von rund 2.000 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang unge­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 14:30 Uhr. Der geschä­dig­te Hal­ter park­te sei­nen Nis­san ord­nungs­ge­mäß in der Peunt­stra­ße. Ers­ten Ermitt­lun­gen zufol­ge wur­de der Scha­den beim Ran­gie­ren durch einen wei­ßen Kas­ten­wa­gen ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Tee­rab­la­ge­rung im Wald

LICH­TEN­FELS Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin ent­deck­te am Don­ner­tag einen ille­gal abge­la­de­nen Hau­fen aus­ge­här­te­ten Teer auf einem Wald­weg bei Tie­fen­roth. Auf­grund der Men­ge von ca. 3 bis 4 Ton­nen wird davon aus­ge­gan­gen, dass der Teer mit einem LKW abge­la­den wur­de. Wer hat die Situa­ti­on beob­ach­tet oder kann ander­wei­ti­ge Hin­wei­se zu dem Vor­fall oder dem Täter geben? Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch in Baustellencontainer

MICHEL­AU, LKR LICH­TEN­FELS In der Zeit von Mitt­woch, 18:00 Uhr, bis Don­ners­tag, 7:00 Uhr, bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter auf einer Bau­stel­le in der Bahn­hof­stra­ße einen Bau­con­tai­ner auf. Der Ent­wen­dungs­scha­den der gestoh­le­nen Bau­ma­schi­nen beläuft sich auf rund 13.500 Euro. Auf­grund der bis­he­ri­gen Erkennt­nis­se ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Bau­ma­schi­nen mit einem Fahr­zeug abtrans­por­tiert wur­den. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.