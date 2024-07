Das Land­rats­amt Bay­reuth gibt’s digi­tal jetzt in neu­em Gewand

Die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de prä­sen­tiert von nun an einen moder­ne­ren und weni­ger text­las­ti­gen Inter­net­auf­tritt und setzt damit ein Vor­ha­ben um, das für Land­rat Flo­ri­an Wie­demann beson­de­re Bedeu­tung besitzt: „Mit unse­rer neu­en Web­site zei­gen wir, dass wir als Land­rats­amt Bay­reuth mit der Zeit gehen und unse­ren Nut­ze­rin­nen und Nut­zern das best­mög­li­che Online-Ange­bot lie­fern möch­ten. Die neue Web­sei­te ver­fügt über ein fri­sches, intui­ti­ves Design, das die Navi­ga­ti­on erleich­tert und den Zugriff auf Infor­ma­tio­nen optimiert.“

Die Web­sei­te prä­sen­tiert sich optisch völ­lig neu, der Sei­ten­auf­bau ist auf­ge­lo­ckert und modern. Auf der Start­sei­te fin­den User sofort die wich­tigs­ten Mel­dun­gen, wobei beson­ders nach­ge­frag­te Infor­ma­tio­nen für einen Schnell­zu­griff als Sym­bo­le hin­ter­legt sind. Fer­ner fin­det man wich­ti­ge The­men in Info­bo­xen und im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der gibt es Events in der Regi­on zu ent­de­cken. Tech­nisch wur­de die Home­page an neue Web­stan­dards ange­passt, das soge­nann­te Respon­si­ve Design ermög­licht eine pro­blem­lo­se Dar­stel­lung auf mobi­len End­ge­rä­ten wie Smart­phones oder Tablets.

Land­rat Wie­demann war vor allem die ein­fa­che Bedien­bar­keit des Inter­net­auf­tritts ein gro­ßes Anlie­gen: „Es ist wich­tig, dass unse­re Inhal­te über­sicht­lich und benut­zer­freund­lich auf­be­rei­tet wer­den. Ziel ist es, Infor­ma­tio­nen mit nur weni­gen Klicks zu fin­den. Hier­für gibt es neben einer intel­li­gen­ten Such­funk­ti­on die Mög­lich­keit, einen neu­en Ser­vice-Weg­wei­ser zu nut­zen, der Dienst­leis­tun­gen nach bestimm­ten Berei­chen oder Lebens­la­gen (z. B. Senio­ren, Ver­kehrs­teil­neh­mer) enthält.“

Die neue Home­page des Land­krei­ses Bay­reuth ist unter https://​www​.land​kreis​bay​reuth​.de abrufbar.