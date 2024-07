Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

A9 / HOF. Am Diens­tag­nach­mit­tag ent­zog sich der Fah­rer eines sil­ber­nen Hon­das einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf der A9 Rich­tung Nor­den und flüch­te­te. Bei der anschlie­ßen­den Ver­fol­gung nah­men Poli­zis­ten zwei Tat­ver­däch­ti­ge fest. Sie ste­hen unter ande­rem im Ver­dacht, Schmuck aus einer Woh­nung gestoh­len zu haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter am Mitt­woch Haft­be­feh­le gegen die Männer.

Eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Hof ent­schloss sich am Diens­tag, kurz nach 16.30 Uhr, den sil­ber­nen Hon­da auf der A9 zu kon­trol­lie­ren, da der Ver­dacht bestand, dass an dem Hon­da gestoh­le­ne Kenn­zei­chen befes­tigt waren. Als die Beam­ten das Stopp­si­gnal gaben, ergriff der Fah­rer die Flucht und fuhr an der Anschluss­stel­le Hof-West ab. Bei der anschlie­ßen­den Fahn­dung fan­den die Poli­zis­ten den Hon­da ver­las­sen nach einem Unfall auf einem Feld­weg nahe der B15 vor. Von den Insas­sen fehl­te zunächst jede Spur. Nach einem Hin­weis von Anwoh­nern wur­den zwei Tat­ver­däch­ti­ge in Leu­polds­grün vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Dabei han­del­te es sich um zwei pol­ni­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge im Alter von 20 und 37 Jah­ren. In dem sil­ber­nen Hon­da fan­den die Poli­zis­ten neben den gestoh­le­nen Kenn­zei­chen Auf­bruchs­werk­zeug und eine Mache­te. Außer­dem stie­ßen sie bei der Absu­che des Flucht­we­ges auf Päck­chen mit mut­maß­lich aus einer Woh­nung gestoh­le­nem Schmuck. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof über­nahm die Ermittlungen.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter am Mitt­woch­nach­mit­tag Unter­su­chungs­haft­be­feh­le wegen des Ver­dachts des Woh­nungs­ein­bruch­dieb­stahls und ande­rer Delik­te gegen die Män­ner. Sie sit­zen seit­dem in Jus­tiz­voll­zugs­an­stal­ten ein.