„Fest­li­cher Barock – Kon­zert bei Georg Ph. Tele­mann“ und „Klang­zau­ber Moz­ar­tia­na“ mit „Duo Vimaris“

Am Sonn­tag, dem 7. Juli 2024 wer­den die evan­ge­li­sche Chris­tus-Kir­che und kath. St. Micha­el-Kir­che in Stadt­stein­ach geschwis­ter­lich zu wun­der­ba­ren Klang­räu­men ver­eint. Das Duo Vima­ris musi­ziert zunächst in der evang. Chris­tus­kir­che fest­li­che Barock­mu­sik von G. Ph. Tele­mann um 16 Uhr. Zu sei­nen Leb­zei­ten war er berühm­ter als Johann Sebas­ti­an Bach und doch zugleich mit ihm befreun­det. Sei­ne Musik war so beliebt, dass er damit reich wer­den konn­te. Als Musik­di­rek­tor der Han­se­stadt Ham­burg bestimm­te er maß­geb­lich die Musik­sze­ne Nord­deutsch­lands. Das spürt man unmit­tel­bar, erlebt man sei­ne Choral­vor­spie­le, Ouver­tü­ren, Flö­ten­so­na­ten und Kantaten.

Ein zau­ber­haf­tes The­ma war­tet im II. Teil um 17:15 Uhr in der kath. St. Michael­kir­che. Die engel­haf­te Musik von Wolf­gang Ama­de­us Mozart, von dem der Theo­lo­ge Karl Barth ent­zückt behaup­te­te, des­sen Musik „spiel­ten die Engel im Him­mel“. „Riden­te la cal­ma“, Sona­ti­nen für Flö­te und Orgel, Orgel­wer­ke und die welt­be­rühm­te Solo­mo­tet­te „Exul­ta­te jubi­la­te“ sind hier zu hören. Die Inter­pre­ten Mir­jam Mein­hold (Dt. Natio­nal­thea­ter Wei­mar) und Wie­land Mein­hold (Uni­ver­si­täts­or­ga­nist zu Erfurt) laden herz­lich zu die­sem som­mer­li­chen Nach­mit­tag ein. Um eine von Her­zen kom­men­de Spen­de wird am jewei­li­gen Aus­gang gebeten.

Mit einer zusätz­li­chen Orgel­füh­rung „Klang­ma­jes­tät – Besuch bei der Köni­gin“ vor dem Kon­zert um 15:15 Uhr wird noch eine Über­ra­schung auf der Empo­re bereit­ge­hal­ten: Für alle Orgel­in­ter­es­sier­ten erläu­tert Dr. W. Mein­hold die „Köni­gin der Instru­men­te“ haut­nah. Direkt neben dem Spiel­tisch der Eich­fel­der Orgel der Chris­tus­kir­che hat man Gele­gen­heit, tech­ni­sche Raf­fi­nes­sen des Wun­der­wer­kes zu erfah­ren. Immer wie­der begeis­tern die­se unter­halt­sa­men Orgel­füh­run­gen die Besucher.