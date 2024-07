‚Mit­ten im Leben‘ – das ist der Wahl­spruch der Bay­reu­ther Stadt­kir­chen­ge­mein­de und er gilt ganz beson­ders am Bür­ger­fest­sonn­tag. Um 10 Uhr ist in der Stadt­kir­che der Fest­got­tes­dienst zum Bür­ger­fest, der von Dekan Jür­gen Hacker und Pfar­rer Dr. Cars­ten Brall gelei­tet wird. Musi­ka­lisch wird er aus­ge­stal­tet von KMD Micha­el Dorn und dem Posau­nen­chor. Par­al­lel dazu ist um 10 Uhr wie­der eine Kir­che Kun­ter­bunt beson­ders für Kin­der und ihre Fami­li­en auf dem Stadt­parkett. Sie wird aus­ge­stal­tet u.a. von der Stadt­kir­chen­ge­mein­de, vom CVJM und der Frei­en evan­ge­li­schen Gemein­de, aus der Stadt­kir­chen­ge­mein­de sind Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann und Reli­gi­ons­päd­ago­gin i.V. Nina Hah­ner dabei.

Um 13 Uhr beginnt das Pro­gramm an der Stadt­kir­che mit der Eröff­nung des Gemein­de­ca­fés auf dem Kirch­platz und einer Orgel­füh­rung. Musi­ka­lisch gibt es wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Um 14 Uhr spielt das Kam­mer­or­ches­ter, um 15 Uhr das Block­flö­ten­en­sem­ble und 16 Uhr Chor singt der „Inter­na­tio­na­le Chor Sou­ve­nir“. Um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr lädt die Gemein­de herz­lich zu Turm­füh­run­gen ein, Treff­punkt ist am Turm­ein­gang gegen­über vom His­to­ri­schen Muse­um. Eine Beson­der­heit ist die Bege­hung der neu­en Aus­stel­lung in der Stadt­kir­che mit dem Kura­tor Chris­toph Scholz um 14:30 Uhr. Es ist eine Satel­li­ten­aus­stel­lung der fünf­ten und bis­her größ­ten inter­na­tio­na­len Kunst­aus­stel­lung im Stö­ckel­kel­ler in Schreez „Heroes, Gods & Mons­ters: Eine Land­par­tie mit Kunst aus Mark­gra­fen­kir­chen, Comic & Film“. Der Ber­li­ner Video­künst­ler Hen­ning Loh­ner (Loh­ner Carlson) hat eine Video­in­sze­nie­rung erstellt und prä­sen­tiert in der Stadt­kir­che Kunst­schät­ze aus sechs Mark­gra­fen­kir­chen in Bay­reuth sowie in Lin­den­hardt, Creu­ßen, Mis­tel­bach und Gesees. Den Abschluss bil­det eine musi­ka­li­sche Andacht um 16:30 Uhr.