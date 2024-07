- und sicher nach Hause

Die Event­li­ner des Land­krei­ses Kulm­bach fah­ren wie­der am Sams­tag, den 06.07.2024, zum Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest 2024.

Das Event­li­ner-Netz der 5 Sam­mel­li­ni­en am Abend nach Kulm­bach und der Ver­tei­ler­li­ni­en in den Land­kreis spät nachts hat sich bewährt und wird bei­be­hal­ten. Alle Lini­en tref­fen wie üblich ein­heit­lich um 19.45 Uhr in Kulm­bach ein:

Linie 1: ab Neu­dros­sen­feld 18.55 Uhr, ab Thur­n­au 19.08 Uhr, ab Kasen­dorf 19.12 Uhr, ab Pees­ten 19.18 Uhr, ab Gun­ders­reuth 19.31Uhr, ab Kat­schen­reuth 19.35 Uhr

Linie 2: ab Lehen­thal 19.00 Uhr, ab Kirch­leus 19.08 Uhr, ab Dann­dorf 19.14 Uhr, Schwarz­ach 19.19 Uhr, ab Rothwind 19.23 Uhr, ab Will­mers­reuth 19.28 Uhr, ab Main­leus 19.30 Uhr, ab Veitlahm 19.35 Uhr

Linie 3: ab Hein­ers­reuth (b. Press­eck) 18:55 Uhr, ab Press­eck 19.00 Uhr, ab Rugen­dorf 19.20 Uhr, ab Stadt­stein­ach 19.32 Uhr, ab Unter­stein­ach 19.37 Uhr

Linie 4: ab Gefrees 18.45 Uhr, ab Markt­sch­or­gast 18.55 Uhr, ab Him­mel­kron 19.12 Uhr, ab Wirs­berg 19.20 Uhr, ab Neu­en­markt 19.23 Uhr, ab Treb­gast 19.30 Uhr

Linie 5: ab Wirs­berg 18.30 Uhr, ab Lud­wig­sch­or­gast 18.35 Uhr, ab Kup­fer­berg 18.40 Uhr, ab Mari­en­wei­her 18.51 Uhr, ab Markt­leu­gast 18.56 Uhr, ab Hohen­berg 19.01 Uhr, ab Gra­fen­ge­haig 19.09 Uhr, ab Eppen­reuth 19.12 Uhr, ab Neu­en­sorg 19.19 Uhr, ab Tan­nen­wirts­haus 19.24 Uhr, ab Gut­ten­berg 19.30 Uhr, ab Unter­stein­ach 19.34 Uhr

Alle wei­te­ren nicht genann­ten OVF-Hal­te­stel­len, die sich an den Fahrt­rou­ten der Lini­en 1–5 zwi­schen den Haupt­or­ten befin­den, wer­den eben­falls bedient.

Die Rück­fahrt der Event­li­ner des Land­krei­ses erfolgt bei allen Lini­en jeweils um 0.35 Uhr ab dem Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof Kulm­bach (ZOB) in die Heimatorte.

Die aus­führ­li­chen Fahr­plä­ne sind auf der Home­page des Land­krei­ses Kulm­bach unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de veröffentlicht.

Die Kos­ten betra­gen für eine Ein­zel­fahrt 4,50 €, für die Abend­kar­te 8,00 €. Das 49 €-Ticket wird auf­grund der Son­der­nut­zung bei den Event­li­nern nicht anerkannt.

Der Fahr­plan der Event­li­ner zum Her­un­ter­la­den (PDF, 80KB)