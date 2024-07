Noch an die­sem Wochen­en­de kann man den Forch­hei­mer Kel­ler­wald von einer ganz ande­ren Sei­te genie­ßen. Stu­den­ten der Fach­hoch­schu­le Coburg haben in einem Licht­pro­jekt „Vor­An­na“ die his­to­ri­schen Bier­kel­ler in ein magi­sches Bild getaucht. Bis zum 7. Juli kann man nach Ein­bruch der Dun­kel­heit ent­lang der his­to­risch bedeut­sa­men Gebäu­de, Mau­ern und Stol­len­ein­gän­ge lust­wan­deln. Dezen­te Musik­be­schal­lung wür­de das Zusam­men­spiel von Licht­in­seln, Wald und Fel­sen­kel­ler­his­to­rie als Open-air-Erleb­nis noch krö­nen. Viel­leicht beim nächs­ten Mal.