Tau­chen Sie am Frei­tag, den 19. Juli 2024 in die geheim­nis­vol­le Welt des Dschun­gels ein und erle­ben Sie eine atem­be­rau­ben­de Stab­pup­pen­spiel-Auf­füh­rung von „Das Dschun­gel­buch“ durch das renom­mier­te Thea­ter vom Raben­berg in der Teu­fels­höh­le Pot­ten­stein. Beglei­ten Sie die fas­zi­nie­ren­den Cha­rak­te­re wie die lis­ti­ge Schlan­ge Kaa, den Scha­kal Taba­qui und den gefähr­li­chen Tiger Shir Khan auf ihrer packen­den Rei­se. Gemein­sam mit Mog­li, dem Men­schen­kind, das von Wöl­fen auf­ge­zo­gen wur­de, bege­ben Sie sich auf ein Aben­teu­er vol­ler Span­nung und Magie.

Seit 1894 begeis­tern die­se legen­dä­ren Figu­ren ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum und zäh­len zu den unver­gess­lichs­ten Gestal­ten der Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur. Erle­ben Sie eine beein­dru­cken­de Insze­nie­rung mit detail­ver­lieb­ten Büh­nen­bil­dern und hand­ge­fer­tig­ten Pup­pen, die Jung und Alt glei­cher­ma­ßen ver­zau­bern. Die Auf­füh­rung dau­ert 50 Minu­ten und ist für Kin­der ab 3 Jah­ren geeig­net. Ver­pas­sen Sie nicht die­ses ein­ma­li­ge Erleb­nis in der mys­ti­schen Atmo­sphä­re der Teufelshöhle!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und Kar­ten­vor­ver­kauf erhal­ten Sie im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein unter der Tele­fon­num­mer 09243 70842 oder per E‑Mail unter info@​pottenstein.​de.

Bit­te beach­ten Sie die Ver­an­stal­tungs­hin­wei­se: Der Beginn aller Kin­der­kul­tur­ver­an­stal­tun­gen ist um 18:00 Uhr, Ein­lass und Abend­kas­se eine hal­be Stun­de vor­her. Der Ein­tritt beträgt für Erwach­se­ne 8,00 Euro und für Kin­der 6,00 Euro (Abend­kas­se zzgl. 1,00 Euro). Grup­pen ab 10 Per­so­nen erhal­ten Son­der­kon­di­tio­nen. Kin­der, die Mit­glie­der im Knax-Klubs der Spar­kas­se sind, erhal­ten frei­en Ein­tritt. Sie soll­ten jedoch ihre Kar­ten reser­vie­ren, um sich ihren Platz zu sichern. Die Ver­an­stal­tung fin­det bei jedem Wet­ter statt, im Vor­raum der Höh­le erwar­tet Sie eine Tem­pe­ra­tur von +12 Grad.

Wir laden Sie herz­lich ein, Teil die­ser magi­schen Ver­an­stal­tung zu wer­den und freu­en uns dar­auf, Sie in der Teu­fels­höh­le will­kom­men zu heißen!