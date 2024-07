Am 29. Juni stand das zwei­te gro­ße Event der Kin­der- und Jugend­feu­er­weh­ren im Land­kreis Forch­heim an: Die Kinderflamme

Das Ziel der kleins­ten Mit­glie­der der frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren: Drei ver­schie­den far­bi­ge Abzei­chen in Form einer Flam­me. Je nach Alter gilt es bei die­sem Wett­be­werb drei unter­schied­li­che Sta­tio­nen zu absol­vie­ren. Die­se beinhal­ten Auf­ga­ben aus den The­men­ge­bie­ten Feu­er­wehr­auf­ga­ben, Brand­schutz­er­zie­hung und Ers­te Hil­fe. Des wei­te­ren gibt es einen schrift­li­chen bzw. münd­li­chen Teil mit theo­re­ti­schen Fra­gen und eine Gruppenaufgabe.

Die Kleins­ten im Alter von 6 bis 7 Jah­re müs­sen bei­spiels­wei­se erläu­tern, wie ein Not­ruf kor­rekt abge­setzt wird oder was alles zur per­sön­li­chen Schutz­aus­rüs­tung von Mama oder Papa in der akti­ven Wehr gehört.

Die 8–9 Jäh­ri­gen müs­sen für das oran­ge­ne Abzei­chen unter ande­rem eine sta­bi­le Sei­ten­la­ge demons­trie­ren und einen Fra­ge­bo­gen beantworten.

Sind die Kin­der 10 oder 11 Jah­re alt müs­sen die­se das Ver­bren­nungs­drei­eck erklä­ren und ver­schie­de­ne Gefah­ren­si­tua­tio­nen im All­tag kor­rekt iden­ti­fi­zie­ren und erläu­tern können.

Bereits zum zwei­ten Mal durf­ten die Kin­der­feu­er­weh­ren den Erleb­nis­park Schloss Thurn zur Abnah­me der Kin­der­flam­me nut­zen. Neben den Auf­ga­ben kam der Spaß sicher­lich nicht zu kurz. Und so waren genü­gend Gele­gen­hei­ten die zahl­rei­chen Attrak­tio­nen und Shows aus­gie­big zu nut­zen. Fach­be­reichs­lei­te­rin Sabri­na Scholz freu­te sich über die gro­ße Teilnehmerzahl.

Ins­ge­samt nah­men 496 Jun­gen und Mäd­chen aus 32 Feu­er­weh­ren an der Kin­der­flam­me teil. Die­se wur­de erneut im Erleb­nis­park Schloss Thurn in Herolds­bach durch­ge­führt. 134 Kin­der absol­vier­ten die Stu­fe 1, 225 die Stu­fe 2 und 137 die Stu­fe 3. Nach ca. vier Stun­den waren alle Auf­ga­ben erfolg­reich absol­viert und die Kids konn­ten die Abzei­chen nach einer kur­zen Begrü­ßung durch Land­rat Her­mann Ulm und dem ers­ten Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Herolds­bach und Park­in­ha­ber Bene­dikt Graf von Bent­zel, Kreis­brand­in­spek­tor Ernst Mes­sing­schla­ger und Kreis­ju­gend­wart Chris­ti­an Wolf­rum in Emp­fang neh­men. Anschlie­ßend bestand für alle die Mög­lich­keit den Erleb­nis­park wei­ter­hin zu nut­zen. Dies wur­de bei bes­tem Wet­ter von allen aus­gie­big genutzt.