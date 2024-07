COBURG. Am Mitt­woch­mor­gen soll ein 14-Jäh­ri­ger eine 15-Jäh­ri­ge mit einem Mes­ser bedroht und Geld gefor­dert haben. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Der 14-Jäh­ri­ge soll die 15-Jäh­ri­ge am Mitt­woch, um kurz nach 7 Uhr, in unmit­tel­ba­rer Nähe der Hein­rich-Schaum­ber­ger-Schu­le, zunächst ange­spro­chen haben. Anschlie­ßend soll er ein Mes­ser gezückt und Geld von dem Mäd­chen gefor­dert haben. Zu die­sem Zeit­punkt kam eine Frau mit ihrem Hund dazu und droh­te, die Poli­zei zu rufen. Der 14-Jäh­ri­ge ließ dar­auf­hin von der 15-Jäh­ri­gen ab. Die­se erstat­te­te am Don­ners­tag Anzei­ge bei der Poli­zei Coburg.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg über­nahm die Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ter räu­be­ri­scher Erpres­sung und sucht Zeu­gen. Ins­be­son­de­re die Frau mit Hund wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.