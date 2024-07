Städ­ti­sche Musik­schu­le fei­ert 75-jäh­ri­ges Bestehen – Ein­tritt frei

Die Städ­ti­sche Musik­schu­le fei­ert ihr 75-jäh­ri­ges Bestehen am Sonn­tag, 7. Juli, mit einem gro­ßen Jubi­lä­ums­kon­zert in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le. Nahe­zu 500 akti­ve wie ehe­ma­li­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Gäs­te aus den Part­ner­städ­ten Esz­t­er­gom, Prag und Vil­lach sowie loka­le Koope­ra­ti­ons­part­ner gestal­ten ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm, das Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke um 15 Uhr eröff­nen wird. Der Ein­tritt ist frei!

Den ers­ten Teil bestrei­ten die Kin­der der Ele­men­ta­ren Musik­pra­xis, die Suzu­ki-Spiel­krei­se sowie Chor­klas­sen. Im wei­te­ren Ver­lauf wer­den unter ande­rem das Jun­ge Streich­or­ches­ter, die Stadt­ju­gend­ka­pel­le und das Junior­or­ches­ter, der Bam­ber­ger Kam­mer­chor, ein Ensem­ble mit Har­fen, Block­flö­ten und Tanz sowie gro­ße Ensem­bles mit Gitar­ren, Kla­ri­net­ten und Har­fen zu hören sein. Auf­trit­te des Akkor­de­on-Ensem­bles, des Cel­lo-Ensem­bles, eines Per­kus­si­ons­quar­tetts, der Band „Jazz­lab“, eines Kla­vier-Duos, das vor kur­zem einen Bun­des­preis gewon­nen hat, sowie ein Bei­trag mit Fagott, Kon­tra­bass und Tuba run­den das Pro­gramm ab.

Der zwei­te Teil des Jubi­lä­ums­kon­zerts steht unter dem Mot­to „Flie­gen“ und ist eher popu­lär aus­ge­rich­tet. Dar­ge­bo­ten wer­den unter ande­rem ein Abba-Med­ley, das bekann­te „Super­ca­li­fra­gi­li­sti­c­ex­pia­li­ge­tisch“ aus dem Musi­cal „Mary Pop­pins“, „Über den Wol­ken“ von Rein­hard Mey und die „Capri-Fischer“.

Zum krö­nen­den Abschluss spielt das sym­pho­ni­sche Jugend­or­ches­ter Bam­berg, ver­stärkt durch ehe­ma­li­ge Mit­glie­der, zunächst „Pomp and Cir­cum­s­tance“ von Edward Elgar. Mit dem wun­der­ba­ren „Adie­mus“ von Karl Jenk­ins für Chor und Orches­ter wird es dann den Gäs­ten einen letz­ten unver­gess­li­chen Kon­zert­mo­ment schenken.

Her­vor­ge­gan­gen aus der Städ­ti­schen Singschule

Die Städ­ti­sche Sing­schu­le als Zen­tra­le des Sing­schul­werks Ober­fran­ken wur­de im Sep­tem­ber 1949 in Bam­berg gegrün­det. Ab 1952 wur­de auch Instru­men­tal­un­ter­richt ange­bo­ten, 1982 erfolg­te die Umbe­nen­nung in Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg. Aktu­ell neh­men pro Jahr etwa 2.100 Men­schen von Jung bis Alt die viel­fäl­ti­gen Elementar‑, Unter­richts- und Ensem­ble-Ange­bo­te der Musik­schu­le in Anspruch.