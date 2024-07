Auf den Spu­ren des Bam­ber­ger Land­kreis­bie­res „36 Kreisla“

Der Land­kreis Bam­berg ist von einer über die Jahr­hun­der­te gewach­se­nen Bier­kul­tur geprägt, die sich in der höchs­ten Pri­vat­braue­rei­dich­te welt­weit wider­spie­gelt. Noch heu­te exis­tie­ren 65 Braue­rei­en im Land­kreis, meist fami­li­en­ge­führt, hand­werk­lich geprägt und viel­fäl­tig im Ange­bot ihrer Bier­sor­ten. Um die­se welt­weit ein­ma­li­ge Viel­falt zu erhal­ten und zu stär­ken, hat­te Land­rat Johann Kalb 2014 die Idee, ein eige­nes Land­kreis­bier zu ent­wi­ckeln. 2015 war es dann soweit: Das ers­te Land­kreis­bier mit dem Namen „36 Kreis­la“ wur­de vor­ge­stellt. Der Name „36 Kreis­la“ steht stell­ver­tre­tend für die 36 Gemein­den des Land­krei­ses Bam­berg. Seit­dem haben sich 30 Braue­rei­en betei­ligt. Wei­te­re vier Braue­rei­en haben sich bereits für den Sud im Jubi­lä­ums­jahr zusam­men­ge­tan, der in Kür­ze ein­ge­braut wird. Auch in den kom­men­den Jah­ren sind die Braue­rei­en ein­ge­la­den, das Pro­jekt „36 Kreis­la“ zu unterstützen.

36 Kreis­la“ fei­ert 10-jäh­ri­ges Jubiläum!

Das run­de Jubi­lä­um nimmt der Land­kreis Bam­berg gemein­sam mit allen betei­lig­ten Braue­rei­en zum Anlass, um bie­ri­ge Aktio­nen zu star­ten. Der Start hier­für wird ein Gewinn­spiel sein.

Und so geht’s:

Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erhal­ten ab sofort an der Info­thek des Land­rats­am­tes Bam­berg sowie bei den betei­lig­ten Braue­rei­en Stem­pel­kar­ten. Die­se kön­nen eben­so über einen QR-Code aus­ge­druckt wer­den. Bei der Ein­kehr in einer der Braue­rei­en wird dann die Kar­te jeweils abgestempelt.

Wur­de eine Stem­pel­kar­te bei zehn ver­schie­de­nen Braue­rei­en abge­stem­pelt, so kann die­se ent­we­der direkt bei der Info­thek des Land­rats­am­tes oder den betei­lig­ten Braue­rei­en abge­ge­ben bzw. auf dem Post­weg ein­ge­reicht wer­den (Land­rats­amt Bam­berg, Büro Land­rat, Lud­wigstr. 23, 96052 Bam­berg). Ein­sen­de­schluss ist Sonn­tag, 15. Sep­tem­ber 2024, die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer müs­sen min­des­tens 18 Jah­re alt sein.

Nach der Zie­hung der Gewin­ner wer­den die Prei­se im Rah­men des tra­di­tio­nel­len Bier­an­stichs des neu­en „36 Kreis­las“ am 30. Sep­tem­ber 2024 über­ge­ben. Zu gewin­nen gibt es u.a. Braue­rei­füh­run­gen, Bier­se­mi­na­re, Ver­zehr­gut­schei­ne, usw.

Eine Kar­te aller betei­lig­ten Braue­rei­en, die Teil­nah­me­be­din­gun­gen sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um das Jubi­lä­um gibt es im Inter­net unter https://www.landkreis-bamberg.de/Jubiläum-10-Jahre-36-Kreisla-/.