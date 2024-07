In Pett­stadt über­wan­den am letz­ten Sonn­tag über 500 Teil­neh­men­de zahl­rei­che Hindernissen

In Pett­stadt stell­ten sich am Sonn­tag über 500 Teil­neh­men­de im Alter von 5 bis 50 Jah­ren den zahl­rei­chen Her­aus­for­de­run­gen des Mat­schlaufs. Orga­ni­siert vom Kreis­ju­gend­ring Bam­berg-Land und Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr bot der Mat­sch­lauf einen gro­ßen Spaß für die gan­ze Familie.

Auf dem Gelän­de des SV Pett­stadt begrüß­ten Land­rat Johann Kalb, Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr sowie die Vor­sit­zen­de des Kreis­ju­gend­rings Anna Weid­ner die ver­sam­mel­ten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer. Jonas Ochs von „Bam­bäg­ga“ sorg­te mit sei­ner Musik für die rich­ti­ge Stim­mung und nach eini­gen Auf­wärm­übun­gen konn­te es dann los­ge­hen: Land­rat Johann Kalb eröff­ne­te mit einem Start­schuss den Lauf.

Auf der cir­ca 3 Kilo­me­ter lan­gen „Litt­le Foot“- sowie der 7 Kilo­me­ter lan­gen „Big Foot“-Strecke war­te­ten die unter­schied­lichs­ten Hin­der­nis­se auf die Läu­fe­rin­nen und Läu­fer: Von Klet­ter­wän­den und Baum­stäm­men über Rei­fen­par­cours und Sand­ber­ge bis hin zu Schaum- und Schlamm­be­cken sowie ein Bad im Bag­ger­see. Im Ziel gab es für alle Sport­le­rin­nen und Sport­ler Medail­len sowie eine wohl ver­dien­te Stärkung.

Land­rat Kalb lob­te das Orga­ni­sa­ti­ons­teams rund um Schulz-Mayr und bedank­te sich auch bei den zahl­rei­chen Spon­so­ren und Part­nern, ins­be­son­de­re der Fir­ma Metz­ner, die ihr Fir­men­ge­län­de sowie Bau­ma­schi­nen für die Erstel­lung des Par­cours zur Ver­fü­gung stell­te. Auch der SV Pett­stadt sowie das Jugend­rot­kreuz und die Was­ser­wacht tru­gen maß­geb­lich zum Erfolg des Events bei.

Auch Ehren­amts­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Frie­de­ri­ke Straub zeig­te sich beein­druckt: „Der Fami­li­en-Mat­sch­lauf ist eine genia­le Idee von unse­rem Kreis­ju­gend­pfle­ger. Es zeigt wie­der ein­mal, dass unse­re Idee ‚Haupt­amt unter­stützt Ehren­amt‘ der rich­ti­ge Weg ist: Dies haben wir 2023 mit dem Pro­jekt ‚Land­kreis in Bewe­gung‘ gezeigt und jetzt bei die­sem tol­len Fami­li­en-Event. Ich dan­ke allen mei­nen Ehren­amt­li­chen für Ihren tol­len Ein­satz bei die­sem Pro­jekt. Ich sehe in vie­le lachen­de Gesich­ter – die Fami­li­en und Grup­pen hier zei­gen, was Team­geist ist!“