Die Renn­wo­che star­tet mit einem Knal­ler: Nie­mand Gerin­ge­res als die zwei­fa­che ROTH-Sie­ge­rin Anne Haug wird, am 7. Juli zum vier­ten Mal in Fol­ge im Home of Tri­ath­lon an den Start gehen und kom­plet­tiert das weib­li­che Pro­fi­feld beim DATEV Chall­enge Roth.

Anne Haug ist schon vol­ler Vor­freu­de auf den Sonn­tag: „Roth ist für mich ein­fach mein Heim­ren­nen, des­halb freue ich mich unge­mein, wie­der die tol­le Stim­mung auf­zu­sau­gen, die mir hof­fent­lich dabei hilft, wie­der mei­ne abso­lu­te Höchst­leis­tung zu errei­chen. Mein Start ist zwar recht kurz­fris­tig, aber wäh­rend der Sai­son ändern sich oft­mals die Plä­ne. Als ich vor ein paar Wochen wie­der mal Bil­der vom Ren­nen aus Roth näher ange­se­hen habe, ist der Ent­schluss gereift, dass ich Roth auch in die­sem Jahr ein­fach nicht aus­las­sen kann.“

Dass die 41-Jäh­ri­ge top­fit ist, bewies sie bei ihrer ers­ten Lang­di­stanz des Jah­res. Beim Iron­man Lan­za­ro­te im Mai zeig­te sie eine Gala­vor­stel­lung. Haug pul­ve­ri­sier­te den seit 1995 bestehen­den Stre­cken­re­kord um knapp 20 Minu­ten und gewann das Ren­nen mit über 40 Minu­ten Vorsprung.

Beim DATEV Chall­enge Roth gewann sie bei zwei von ihren drei Starts. Im ver­gan­ge­nen Jahr muss­te sie sich nur Danie­la Ryf geschla­gen geben, die mit einer neu­en Welt­best­zeit von der Bay­reu­the­rin an die­sem geschichts­träch­ti­gen Tag nicht zu stop­pen war. 2019 wur­de sie auf Hawaii Iron­man-Welt­meis­te­rin. 2023 wur­de sie auf der Insel Zwei­te und stell­te dort einen neu­en Mara­thon­re­kord auf.

„Anne und Roth, das gehört zusam­men. Als Anne uns ange­ru­fen hat und uns mit­ge­teilt hat, dass sie ger­ne kurz­fris­tig noch star­ten möch­te, war das eine gro­ße per­sön­li­che Freu­de. Und ich glau­be auch, dass das die Dyna­mik des Ren­nens noch ein­mal ver­än­dert. Ich bin über­zeugt, dass Anne top­fit an der Start­li­nie steht und auf jeden Fall um den Sieg in Roth ein gewich­ti­ges Wört­chen mit­re­den wird,“ so Felix Walch­s­hö­fer, Renn­di­rek­tor des DATEV Chall­enge Roth.

Am 7. Juli trifft Anne Haug auf star­ke Kon­kur­renz, die ihr die Kro­ne um Roth sicher­lich strei­tig machen wird. Vor allem Lau­ra Phil­ipp wer­den gro­ße Chan­cen auf eine Topp­lat­zie­rung ein­ge­räumt. Dazu wer­den auch die Nie­der­län­de­rin Els Vis­ser, die laut PTO-Ran­king dritt­bes­te Deut­sche Anne Reisch­mann, die Ame­ri­ka­ne­rin Dani­elle Lewis oder die Lokal­ma­ta­do­rin Rebec­ca Robisch alles geben, um in Roth zu glänzen.