Im Zusam­men­hang mit dem Bür­ger­fest und der Public-Vie­w­ing-Ver­an­stal­tung zur Fuß­ball-EM am La-Spe­zia-Platz müs­sen die Stra­ßen­sper­run­gen kurz­fris­tig erwei­tert wer­den. Für die Zeit von Frei­tag, 5. Juli, bis Mon­tag, 8. Juli, cira 6 Uhr, wer­den die Opern­stra­ße zwi­schen Luit­pold­platz und Wöl­fel­stra­ße sowie die Münz­gas­se ab dem Iwa­le­wa­haus zusätz­lich gesperrrt. Die Zufahrt zu den Pri­vat­stell­plät­zen in der Wöl­fel­stra­ße ist nur über den Josephs­platz mög­lich. Die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung in der Wöl­fel­stra­ße wird für die Dau­er der Sper­rung auf­ge­ho­ben. Im Hin­blick auf die star­ke Fre­quen­tie­rung durch Rad­fah­rer wird um beson­de­re Rück­sicht­nah­me gebeten.