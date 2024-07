Der Autor und Zeich­ner Joann Sfar ist in sei­ner fran­zö­si­schen Hei­mat ein wah­rer Comic-Star. In sei­nen Erzäh­lun­gen tum­meln sich Vam­pi­re und See­räu­ber, der klei­ne Prinz und der mys­ti­sche Golem, der Maler Marc Chagall und der Sän­ger Ser­ge Gains­bourg. Mit mar­kan­tem Strich ent­führt Sfar sei­ne Lese­rin­nen und Leser in die jüdi­sche Kul­tur Frank­reichs, Ost­eu­ro­pas und Alge­ri­ens – so auch in sei­nem bekann­tes­ten Werk, der Comic-Rei­he „Die Kat­ze des Rabbiners“.

Ein Aus­stel­lungs­rund­gang am Sonn­tag, den 7. Juli, um 14 Uhr im Erlan­ger Stadt­mu­se­um gibt einen Ein­blick in Leben und Werk die­ses viel­sei­ti­gen Künst­lers, der auf dem dies­jäh­ri­gen Comic-Salon mit dem Spe­zi­al­preis für ein her­aus­ra­gen­des Lebens­werk geehrt wurde.

Mit­mach­ak­ti­on: Sfars Katzen

Besu­che­rin­nen und Besu­cher, die ger­ne selbst krea­tiv wer­den möch­ten, lädt das Stadt­mu­se­um am Sonn­tag, den 7. Juli, ab 13.30 Uhr zu einer Mit­mach­ak­ti­on ein.

Die Künst­le­rin Gabrie­la Jimé­nez Falch zeigt, wie mit weni­gen mar­kan­ten Stri­chen eine Kat­ze zu Papier gebracht wer­den kann, und gibt Tipps, wie bis­he­ri­ge (Comic-) Zei­chen­küns­te ver­bes­sert wer­den kön­nen. Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Kos­ten­los für Kin­der und Jugend­li­che unter 18 Jahren.

