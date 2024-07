Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall – Ver­ur­sa­cher auf und davon

COBURG. Meh­re­re hun­dert Euro Sach­scha­den sind die Bilanz einer Unfall­flucht vom Mitt­woch­nach­mit­tag in Coburg.

Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Cal­len­ber­ger Stra­ße beob­ach­ten, wie der Len­ker eines schwar­zen Peu­geot einen dort gepark­ten grau­en Sko­da Sca­lia tou­chier­te. Ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men, fuhr die­ser ein­fach davon. Der Zeu­ge hin­ter­ließ einen Zet­tel mit dem Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­cher­fahr­zeugs am Pkw der Geschä­dig­ten. Die Cobur­ger Poli­zis­ten ermit­teln nun wegen Unfall­flucht und auf den Weg­fah­rer kommt dem­entspre­chend eine Anzei­ge zu.

Vor­fahrt missachtet

COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit 3.500 Euro Sach­scha­den wur­de die Cobur­ger Poli­zei am Mitt­woch­abend gerufen.

Im Cobur­ger Stadt­teil Wüs­ten­ahorn über­sah der Fah­rer eines VW T‑Roc einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten BMW und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die zum Unfall­ort in der Haß­fur­ter Stra­ße geru­fe­ne Poli­zei­strei­fe nahm einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­telt gegen den Ver­ur­sa­cher wegen eines Ver­sto­ßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Wasch­ma­schi­ne in Brand geraten

COBURG. Eine bren­nen­de Wasch­ma­schi­ne sorg­te am Mitt­woch­mor­gen für den Ein­satz von Feu­er­wehr, Poli­zei und Ret­tungs­dienst im Cobur­ger Stadt­teil Ketschendorf.

Nach dem Befül­len der Maschi­ne stell­te die Eigen­tü­me­rin eine Rauch­ent­wick­lung im Wasch­raum des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Unte­ren San­dacker fest. Als Ursprung konn­te die Trom­mel der Maschi­ne aus­fin­dig gemacht wer­den. Es wird hier von einem tech­ni­schen Defekt aus­ge­gan­gen. Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­weh­ren konn­te der Brand schnell abge­löscht wer­den. Jedoch ent­stand eine star­ke Rauch­ent­wick­lung, wes­halb die­ser mit­tels eines Lüf­ters abge­saugt wur­de. Der Sach­scha­den wird auf ein paar hun­dert Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall­ver­ur­sa­cher geht nach Zusam­men­stoß stiften

Kro­nach: Am Mitt­woch­vor­mit­tag kam es im Stadt­ge­biet zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Eine 22-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­re­rin hat­te ihren bron­ze­far­be­nen AMG in der Frie­se­ner Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ge Rich­tung geparkt. Gegen 10:31 Uhr bekam sie per App-Benach­rich­ti­gung einen Hin­weis über eine Kol­li­si­on mit ihrem Fahr­zeug. Als die Geschä­digt zu ihrem Wagen kam, stell­te sie tat­säch­lich fest, dass jemand gegen die lin­ke Sei­te der vor­de­ren Stoß­stan­ge gefah­ren war und die­se beschä­digt hat­te. Vom Scha­dens­ver­ur­sa­cher fehlt jede Spur. Der Scha­den am Mer­ce­des wird mit ca. 4000,- Euro ange­ge­ben. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -