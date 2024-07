Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Scha­den von ca. 2.000 Euro rich­te­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an. Am Mitt­woch­mor­gen, zwi­schen 6 und 7 Uhr, wur­de ein in der Orts­stra­ße „Am Land­ge­richt“ gepark­ter brau­ner Pkw, Hyun­dai Tuc­son, ange­fah­ren und dabei die Fah­rer­tü­re sowie der hin­te­re lin­ke Rad­kas­ten beschä­digt. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

SASS­AN­FAHRT. Unbe­kann­te beschä­dig­ten am Diens­tag, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, das Haus­tür-Glas­fens­ter eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Orts­stra­ße „Zim­mer­berg“. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Sons­ti­ges

BAM­BERG. In Schlan­gen­li­ni­en war am Mitt­woch, kurz vor 23.30 Uhr, ein Fahr­rad­fah­rer in der Zep­pe­lin­stra­ße unter­wegs. Als eine Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei den Rad­ler stop­pen woll­te, fuhr die­ser beschleu­nigt davon. Die Flucht nutz­te dem 34-Jäh­ri­gen jedoch nichts – er konn­te ein­ge­holt und ange­hal­ten wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Alcotest ergab 2 Pro­mil­le. Des­halb muss­te der „Alko­hol­sün­der“ zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr wird erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bei Näs­se zu schnell in der Aus­fahrt beschleu­nigt und in die Leit­plan­ke geschleudert

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen woll­te die 22-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Por­sche an der Anschluss­stel­le Forch­heim-Süd auf die A73 in Rich­tung Nürn­berg auf­fah­ren. Die Fahr­bahn war vom herr­schen­den Dau­er­re­gen aller­dings völ­lig durch­nässt. Sie beschleu­nig­te im Ein­fahrt­s­ast lei­der viel zu schnell und geriet im Schei­tel­punkt der Kur­ve ins Schleu­dern. Der Por­sche geriet außer Kon­trol­le, krach­te schließ­lich zwei­mal in die Mit­tel­schutz­plan­ke und blieb quer auf dem rech­ten Fahr­strei­fen lie­gen. Die jun­ge Fah­re­rin hat­te den­noch Glück, da sie nicht ver­letzt wur­de. Der Por­sche aber muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den soll­te sich auf min­des­tens 12.000 Euro belaufen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Dieb­stahl von Grab­ver­zie­rung am Fried­hof Bindlach

Bind­lach: In der Zeit zwi­schen Sonn­tag 30.06.2024 und Diens­tag 02.07.2024 wur­de auf dem Fried­hof Bind­lach ein, an einem Grab­stein ange­brach­ter, gold­far­be­ner Engel ent­wen­det. Bei der Tat wur­de der Grab­stein eben­falls beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf etwa 550,-€ geschätzt. Die Poli­zei Bay­reuth-Land hat hier­zu Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahl und Sach­be­schä­di­gung sowie Stö­rung der Toten­ru­he auf­ge­nom­men. Hin­wei­se zu der Tat nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuht-Land unter Tel 0921–506 2230 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag befuhr ein 29-jäh­ri­ger mit sei­nem Ford Focus die B470 von Gas­sel­dorf kom­mend und woll­te nach links in die Rams­ter­tal­stra­ße abbie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah er im Kreu­zungs­be­reich einen ent­ge­gen­kom­men­den BMW und es kam zum Zusam­men­stoß. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 6.000 EUR und bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Ver­letzt wur­de glü­ck­er­wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch­mit­tag wur­de ein auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße gepark­ter schwar­zer Audi A3 beschä­digt. Dem Scha­dens­bild nach muss die Beschä­di­gung an der vor­de­ren rech­ten Fahr­zeug­sei­te durch ein dane­ben ein- oder aus­par­ken­des Fahr­zeug ent­stan­den sein. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand, Lkr. Forch­heim. Am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­de von einem Chrys­ler, wel­cher auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes am Neun­ta­ge­werk geparkt war, das hin­te­re Kenn­zei­chen ent­wen­det. Das Kenn­zei­chen lau­tet ERH-PX145.

Sons­ti­ges

Forch­heim. Gleich zwei Alko­hol­sün­der konn­ten im Ver­lau­fe des Mitt­wochs im Stadt­be­reich Forch­heim aus dem Ver­kehr gezo­gen werden.

So konn­te am frü­hen Abend ein 67-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass die­ser mit über 0,5 Pro­mil­le unter Alko­hol stand. Der Mann muss­te die Beam­ten sodann in das Kli­ni­kum Forch­heim beglei­ten. Gegen den Mann wird nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermit­telt, wel­che regu­lär mit 500 Euro Buß­geld, zwei Punk­ten in Flens­burg sowie einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot geahn­det wird.

Schlim­mer traf es einen 63-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer, wel­cher wenig spä­ter auf der Bam­ber­ger Stra­ße kon­trol­liert wur­de. Da bei die­sem ein Atem­al­ko­hol­test den stol­zen Wert von rund 1,6 Pro­mil­le zuta­ge brach­te, muss­te er eben­falls zur Blut­pro­be in das Kli­ni­kum Forch­heim. Dort muss­te er sich zudem von sei­nem Füh­rer­schein ver­ab­schie­den. Da bei ihm der Grenz­wert von 1,1 Pro­mil­le deut­lich über­schrit­ten war, wird gegen ihn wegen einer Straf­tat der Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, beob­ach­te­te eine Zeu­gin, wie eine bis­lang unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­re­rin mit ihrem roten Pkw in der Goten­stra­ße rück­wärts ran­gier­te und dabei gegen das Kraft­rad eines 35-Jäh­ri­gen stieß, wel­ches dabei umfiel. Nach dem Anstoß stieg die Frau aus und sah sich die Unfall­stel­le an. Anschlie­ßend stieg sie wie­der in ihr Auto und fuhr davon, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von etwa 3.000 Euro zu küm­mern. Wei­te­re Zeu­gen der Unfall­flucht oder die Ver­ur­sa­che­rin selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.