Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Beklei­dungs­dieb­stahl vereitelt

Mit einem prall gefüll­ten Ruck­sack vol­ler ent­wen­de­ter Beklei­dung, woll­te sich am gest­ri­gen Mitt­woch, 03.07.2024, ein 39-jäh­ri­ger Mann aus einem Erlan­ger Geschäft ent­fer­nen. Ein Mit­ar­bei­ter hat­te aller­dings auf­ge­passt und konn­te den Dieb­stahl somit vereiteln.

Gegen 16:15 Uhr ent­wen­de­te der Laden­dieb in einem Kauf­haus in der Nürn­ber­ger Stra­ße Beklei­dungs­stü­cke im Wert von ca. 750 €. Hier­bei zog er durch meh­re­re Abtei­lun­gen des Geschäfts und ver­stau­te das Die­bes­gut dann, im Bereich der Umklei­de­ka­bi­nen, in sei­nem Ruck­sack. Wei­ter­hin ver­such­te er noch die Dieb­stahls­si­che­run­gen an den Klei­dungs­stü­cken zu mani­pu­lie­ren, damit die­se beim Ver­las­sen des Geschäfts nicht den Alarm auslösen.

Ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter beob­ach­te­te aller­dings das Ver­hal­ten des Man­nes, infor­mier­te die Erlan­ger Poli­zei und hielt den Mann bis zum Ein­tref­fen der Strei­fe fest.

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de der Mann im Anschluss wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Die Beam­ten lei­te­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -