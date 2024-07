Anläss­lich des Stra­ßen­fes­tes wird die Bis­marck­stra­ße zwi­schen den Ein­mün­dun­gen Mar­quard­sen­stra­ße und Luit­pold­stra­ße für den gesam­ten Ver­kehr gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 293, 299 und der Night­Li­ner N28 fah­ren daher von Frei­tag, 5. Juli, 12 Uhr, bis zu ihrem Betriebs­en­de am Sonn­tag, 7. Juli, eine Umlei­tung im Bereich Zoll­haus. Die Hal­te­stel­len Zoll­haus wer­den nicht bedient. Die City­Li­nie fährt in die­ser Zeit die Hal­te­stel­len Maria-The­re­se-Gym­na­si­um nicht an. Für die Lini­en 293 und N28 sind Ersatz­hal­te­stel­len in der Loe­we­nich­stra­ße vor Anwe­sen 33 und 36 eingerichtet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen