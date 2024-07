Fami­li­en­un­ter­neh­men ist einer der moderns­ten Arbeit­ge­ber der Regi­on Bayreuth

Die Arbeit­ge­ber­fa­mi­lie Mais­el & Fri­ends aus Bay­reuth wur­de von der Bun­des­ver­ei­ni­gung Mit­tel­stand in Deutsch­land (BVMID) mit dem TOP-Arbeit­ge­ber Award aus­ge­zeich­net. Um neue Mit­ar­bei­ten­de für das eige­ne Unter­neh­men zu gewin­nen und lang­fris­tig zu begeis­tern, ist heu­te mehr denn je Krea­ti­vi­tät im Per­so­nal­mar­ke­ting gefragt. Des­halb ver­eint Mais­el & Fri­ends als Arbeit­ge­ber­fa­mi­lie schon seit 2022 die Braue­rei Gebr. Mais­el, das Lie­bes­bi­er Restau­rant, das Lie­bes­bi­er Urban Art Hotel, die Bay­reu­ther Bier-Erleb­nis­welt, Fest­la sowie Lisa Mai und sucht mit der Recrui­ting-Kam­pa­gne „Was ist dein Traum­job? #irgend­was­mit­Bier“ gebün­delt nach pas­sen­den Teammitgliedern.

Aus­schlag­ge­bend für die Ver­lei­hung des TOP-Arbeit­ge­ber Awards waren laut Kajet­an Brand­stät­ter, Prä­si­dent der BVMID aus Mün­chen, und Rai­ner Groß­mann von der BVMID Ober­fran­ken im Wesent­li­chen drei Säu­len, die die Arbeit bei Mais­el & Fri­ends prä­gen: moder­nes Arbeits­um­feld, fla­che Hier­ar­chien und wer­te­ba­sier­te Führung.

Ohne die lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on der Fami­li­en­braue­rei aus den Augen zu ver­lie­ren, wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mit dem Neu­bau des Maisel’s Office ein Arbeits­um­feld geschaf­fen, das mit neu­es­ter Tech­nik auf­war­tet und mit hoch­wer­ti­ger Ein­rich­tung im Hyg­ge Stil Gemüt­lich­keit und Wär­me aus­strahlt. Maisel’s Schal­an­der, die Kan­ti­ne, ist der neue zen­tra­le Begeg­nungs­ort im Her­zen des Braue­rei­ge­län­des, wo sich die Mit­ar­bei­ten­den von Mais­el & Fri­ends tref­fen und auch Gäs­te und Freun­de will­kom­men sind.

Auch die fla­chen Hier­ar­chien und die Dia­lo­ge auf Augen­hö­he wur­den gewür­digt, die in den ein­zel­nen Unter­neh­men längst eta­bliert sind, auch dank der geleb­ten Du-Kul­tur. Die­ses Kon­zept geht Hand in Hand mit einer wer­te­ba­sier­ten Füh­rung, die nicht nur das erhält, was die Fami­lie Mais­el seit Jahr­zehn­ten aus­macht, son­dern auch, wie die Mit­ar­bei­ten­den die DNA der Unter­neh­men mit­prä­gen und in das Hier und Jetzt über­set­zen. Rai­ner Groß­mann bezeich­net Mais­el & Fri­ends bei der Über­ga­be der Urkun­de als „einen der moderns­ten Arbeit­ge­ber in der Regi­on Bayreuth”.

„Ich bin wirk­lich stolz auf die­se Aus­zeich­nung, denn sie zeigt, dass unser Enga­ge­ment der letz­ten Jah­re posi­tiv ankommt und dass unse­re gemein­sa­me Mais­el & Fri­ends Phi­lo­so­phie wirk­lich gelebt wird“, freut sich Jeff Mais­el, Inha­ber der Braue­rei Gebr. Mais­el in der vier­ten Gene­ra­ti­on. „Wir wer­den uns nicht auf den Lor­bee­ren aus­ru­hen, son­dern wei­ter­hin an unse­rer Attrak­ti­vi­tät als Arbeit­ge­ber arbei­ten. Das ist mir eine ech­te Herzensangelegenheit.”

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Link zur Mais­el & Fri­ends Job­sei­te: www​.irgend​was​-mit​-bier​.de