Sport för­dert nicht nur die kör­per­li­che, son­dern auch die geis­ti­ge Ent­wick­lung von Kin­dern und Jugend­li­chen. Wie es um den aktu­el­len Fit­ness­zu­stand von Schü­le­rin­nen und Schü­lern bestellt ist, kann das Pro­gramm AOK Schul­fit­ness auf­zei­gen. Das Pro­gramm stellt jetzt die AOK allen Schul­ar­ten in Stadt und Land­kreis Bamberg/​Forchheim zur Ver­fü­gung. Durch einen ein­fach durch­zu­füh­ren­den Test und der anschlie­ßen­den Online-Aus­wer­tung wird das Fit­ness­le­vel der Schul­klas­se ermit­telt. So kön­nen Leh­re­rin­nen und Leh­rer Stär­ken, aber auch mög­li­che Defi­zi­te der moto­ri­schen Fähig­kei­ten ihrer Schütz­lin­ge erken­nen. „Unser Online-Ange­bot rich­tet sich an Schu­len, die Fit­ness und sport­li­che Leis­tungs­fä­hig­keit ihrer Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Unter­richt ver­bes­sern wol­len“, so Doris Spod­dig, Gesund­heits­fach­kraft bei der AOK in Bam­berg. Das Ange­bot eig­net sich für alle Jahrgangsstufen.

Test-Ergeb­nis­se zei­gen objek­ti­ven Fitnesszustand

Der Fit­ness-Check besteht aus einem Ein­gangs- und einem Abschluss­test, die in einem Abstand von sechs bis zwölf Mona­ten durch­ge­führt wer­den. Bei­de Tests mes­sen fünf moto­ri­sche Grund­fä­hig­kei­ten: Aus­dau­er, Koor­di­na­ti­on, Kraft, Schnel­lig­keit und Beweg­lich­keit. Sie las­sen objek­ti­ve und ver­gleich­ba­re Aus­sa­gen zu den moto­ri­schen Stär­ken und Schwä­chen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu. Denn das Online-Pro­gramm wer­tet die Ergeb­nis­se nicht nur aus, son­dern setzt sie auch in Bezug zu den bis­her in rund 25 Jah­ren erho­be­nen, anony­mi­sier­ten Test-Ergeb­nis­sen von über einer Mil­li­on Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Deutsch­land. Dadurch kön­nen die Leis­tun­gen bei ver­schie­de­nen Übun­gen mit­ein­an­der, aber auch zwi­schen ein­zel­nen Alters­stu­fen ver­gli­chen wer­den. „Anhand der Ver­gleichs­da­ten stel­len wir fest, dass sich das Fit­ness­ni­veau der Schü­le­rin­nen und Schü­ler kon­ti­nu­ier­lich ver­schlech­tert“, sagt Doris Spod­dig. Umso wich­ti­ger sei es, die moto­ri­schen Fähig­kei­ten der Kin­der und Jugend­li­chen in der Schu­le gezielt zu fördern.

Umfang­rei­che Übungs­samm­lung für den Unterricht

In den Mona­ten zwi­schen Ein­gangs- und Abschluss-Test trai­nie­ren die Lehr­kräf­te mit ihren Schü­le­rin­nen und Schü­lern die Fähig­kei­ten, bei denen sie anfangs unter­durch­schnitt­li­che Ergeb­nis­se erzielt haben. Die AOK unter­stützt dabei mit einer umfang­rei­chen Übungs­samm­lung, die die AOK-Bewe­gungs­exper­ten zu den ein­zel­nen moto­ri­schen Schwer­punk­ten ent­wi­ckelt haben. „Je nach Test­ergeb­nis der Klas­se lässt sich dar­aus ein pass­ge­nau­es Trai­ning zusam­men­stel­len“, so Doris Spod­dig. Beim Abschluss­test kön­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihren Trai­nings­er­folg dann noch ein­mal überprüfen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm AOK Schul­fit­ness gibt es unter www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​s​c​h​u​l​f​i​t​n​ess. Wer den kos­ten­frei­en Test durch­füh­ren will, kann dort den Zugangs­code anfordern.