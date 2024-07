Sams­tag, 06.07.2024 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung Pot­ten­stein – die süf­fi­ge Tour für Genie­ßer und Durs­ti­ge. Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Fol­ge dem Stadt­he­rold und erfah­re viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot. Man kann bei der Füh­rung ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re tes­ten. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung und eine Ein­kehr mit drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Füh­rung beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein / Rat­haus. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Sams­tag, 06.07.2024 um 16:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein 2024 – Kin­der­stück: „Pira­ten in der Rum­pel­kam­mer“ mit der Thea­ter­grup­pe „Die Busch­klop­fer“. Jedes Jahr laden die Faust-Fest­spie­le die bekann­te und belieb­te Kulm­ba­cher Thea­ter­grup­pe „Die Busch­klop­fer“ ein, um als Gast­spiel ein fröh­li­ches Kin­der­stück zu prä­sen­tie­ren. Wie konn­te denn das pas­sie­ren? Zwei Pira­ten lan­den in der Rum­pel­kam­mer? Au weh! Wer kann da hel­fen? Viel­leicht die Hexe Stor­mia? Oder müs­sen am Ende alle mit anpa­cken, um unse­re Pira­ten zu ret­ten? Alle Zuschau­er … alle Kin­der! Drum kommt, Kin­der, kommt, und schaut euch das tol­le Aben­teu­er an! Das wird ein Super-Ding! Spaß, Span­nung und Aben­teu­er! Dau­er ca. eine Stun­de. Kei­ne Pau­se. Ab Kin­der­gar­ten geeig­net. Spiel­ort: Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Sams­tag, 06.07.2024 um 17:00 Uhr

Wein­fest im Frän­ki­sche Schweiz Muse­um in Tüchers­feld. Der FSV Tüchers­feld lädt herz­lich ein zum Wein­fest im Innen­hof des Frän­ki­sche Schweiz Muse­um in Tüchers­feld. Ab 19 Uhr musi­ka­li­sche Unter­hal­tung mit Mar­cel Ben­ker. Für Ihr leib­li­ches Wohl ist bes­tens gesorgt mit frän­ki­schen Wei­nen und schmack­haf­tem Essen.

Sams­tag, 06.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein: „Zwei Königs­kin­der auf der Flucht“ – eine knall­bun­te Som­mer­ko­mö­die. Ein zau­ber­haf­tes Mär­chen für Erwach­se­ne. Inhalt: Prinz Leon­ce soll hei­ra­ten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prin­zes­sin Lena, die Braut, die den Prin­zen eben­falls nicht kennt, will auch nicht hei­ra­ten. So bege­ben sich die bei­den, unab­hän­gig von­ein­an­der, auf die Flucht … was zu aller­lei Tur­bu­len­zen führt: Das gan­ze Reich gerät in Auf­ruhr: der König ist ver­wirrt, die Rat­ge­ber sind rat­los und der Schul­meis­ter besof­fen. Und natür­lich kommt’s, wie’s kom­men muss! Der Prinz und die Prin­zes­sin begeg­nen und ver­lie­ben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigent­lich sind. Das Lust­spiel „Zwei Königs­kin­der auf der Flucht“ ist eine fröh­li­che und tur­bu­len­te Komö­die nach Georg Büch­ners „Leon­ce und Lena“. Ein hei­te­res und bezau­bern­des Mär­chen für Erwach­se­ne. Eine wun­der­schö­ne Lie­bes­ge­schich­te mit viel Witz und Lebens­freu­de. Ein wun­der­schö­ner, ent­spann­ter und ver­zau­bern­der Thea­ter-Abend im Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Sonn­tag, 07.07.2024 um 10:00 Uhr

Stadt­meis­ter­schaft aller Ver­ei­ne der Stadt Pot­ten­stein mit Ein­wei­hung des Trai­nings­plat­zes des SV Kirchenbirkig-Regenthal

Sonn­tag, 07.07.2024 um 10:30 Uhr

Früh­schop­pen mit dem Stadt­he­rold – fol­ge dem Stadt­he­rold durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt und erfah­re war­um wir Fran­ken kei­ne Bay­ern sind! Der Stadt­he­rold weiß recht viel Wis­sens­wer­tes über Pot­ten­stein und trinkt am Ende der Füh­rung einen Früh­schop­pen mit sei­nen Gäs­ten! Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6–15Jahre) inkl. Früh­schop­pen (0,3Liter hei­mi­sches Bier oder alko­hol­frei­es Getränk) Die Gebühr ist beim Gäs­te­füh­rer zu bezah­len. Treff­punkt: Tourismusbüro/​Rathaus Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Sonn­tag, 07.07.2024 um 14:00 Uhr

Sonn­tags­füh­rung „Ver­bre­chen im 18. Jahr­hun­dert“ im Frän­ki­schen Schweiz Muse­um Tüchersfeld

Sonn­tag, 07.07.2024 um 16:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein 2024 – Kin­der­stück: „Pira­ten in der Rum­pel­kam­mer" mit der Thea­ter­grup­pe „Die Busch­klop­fer".

Sonn­tag, 07.07.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wan­der­weg – bis 13. Okto­ber musi­ziert Diet­mar Joseph jeden Sonn­tag um 16 Uhr in der evan­ge­li­schen Johan­nes­kir­che Pot­ten­stein am Kla­vier und an der Orgel. Wan­de­rer, Urlau­ber und Musik­freun­de sind herz­lich willkommen.

Sonn­tag, 07.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le: „Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ im Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Inhalt: Der Raub­rit­ter Ulrich bedroht mit sei­nen fre­chen Raub­zü­gen die Gegend um Pot­ten­stein und Göß­wein­stein, des­halb stel­len ihm die Pot­ten­stei­ner eine Fal­le. Ulrich ent­kommt schwer ver­letzt und flieht zur Teu­fels­höh­le, wo er auf den Teu­fel trifft, der ihm einen Pakt anbie­tet. Wenn Ulrich dem Teu­fel sei­ne See­le ver­schreibt, dann wird der ihm nicht nur das Leben ret­ten, er wird ihm auch die Welt zu Füßen legen. Ulrich schließt den Pakt … aber nur, weil er am Leben blei­ben will, um noch ein­mal sei­ne gro­ße Lie­be zu tref­fen, Marie, ein jun­ges Pot­ten­stei­ner Mäd­chen, in das er sich unsterb­lich ver­liebt hat. Marie irrt der­weil durch den Wald, um Ulrich zu fin­den. In ihrer Ver­zweif­lung begeg­net sie den Geis­tern und Elfen, die sich im Klum­per­tal ver­sam­melt haben. Die Elfen­kö­ni­gin ver­spricht ihr, sie bei ihrem Kampf um die See­le ihres gelieb­ten Rit­ters zu unter­stüt­zen. Wäh­rend der Teu­fel immer generv­ter ist von Ulrichs Lie­be zu Marie und sei­nem Des­in­ter­es­se an der Erobe­rung der Welt, strei­fen auch die wacke­ren Hel­den der Pot­ten­stei­ner Bür­ger­wehr unter der Füh­rung von Wacht­meis­ter Holz­ap­fel durch den Wald und stol­pern von einem Aben­teu­er ins ande­re. Schließ­lich tref­fen sich alle Betei­lig­ten an der Teu­fels­höh­le zum letz­ten ent­schei­den­den Kampf um die See­le des Rit­ters. Kar­ten­ver­kauf z.B. Post­fi­lia­le Pot­ten­stein oder info@​faust-​festspiele.​eu oder Tel.: 0175/2527802

Mitt­woch, 10.07.2024 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 7,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Don­ners­tag, 11.07.2024 um 20:00 Uhr

Das Haus des Hen­kers – Nachts im Muse­um. Fol­ter und Tod gehö­ren zu mei­nem All­tag. Doch ich mache die Geset­ze nicht, ich füh­re sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Hen­kers und sei­ner gar schreck­li­chen Geheim­nis­se direkt in sei­ne Fol­ter­kam­mer füh­ren! Das Haus des Hen­kers dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(12 ‑14J). Die Tour fin­det direkt im Scharf­rich­ter­mu­se­um Pot­ten­stein statt! Treff­punkt ist vor dem Muse­um. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Frei­tag, 12.07.2024 um 16:30 Uhr

Kin­der­füh­rung in die schau­rig­schö­ne Höh­len­welt – eine span­nen­de Ent­de­cker­rei­se für Kin­der ins „Reich der Fins­ter­nis“ mit Erin­ne­rungs­ge­schenk. Mit Stirn­lam­pen aus­ge­rüs­tet gibt es einen ers­ten Blick in das Inne­re der Teu­fels­höh­le, wenn die gro­ße schwe­re Tür der Höh­le auf­ge­sperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fle­der­mäu­se gibt es auf den Füh­rungs­we­gen unter fach­kun­di­ger Lei­tung viel zu bestau­nen. Geheim­nis­voll tau­chen Tropf­stei­ne aus der Dun­kel­heit auf und dunk­le Schat­ten tan­zen an den Höh­len­wän­den. Der Höh­len­füh­rer berich­tet span­nend, spie­le­risch und alters­ge­recht über die aben­teu­er­li­che Welt unter der Erde und führt auch durch „gehei­me“ Gän­ge der Teu­fels­höh­le. Und wenn das Licht aus­geht und die Dun­kel­heit alle umfängt, beein­druckt das auch die Vor­wit­zigs­ten der Grup­pe. Habt Ihr gut auf­ge­passt? Dann gibt es am Ende noch ein Erin­ne­rungs­ge­schenk an die­se span­nen­de Rei­se in die Unter­welt der Teu­fels­höh­le Pot­ten­stein. Das Kind soll­te dem Höh­len­füh­rer fol­gen kön­nen, ohne an der Hand der Eltern zu lau­fen. Der Ein­tritts­preis für die Kin­der beträgt 9 Euro. Bit­te anmel­den unter 09243/208 oder info@​teufelshoehle.​de

Frei­tag, 12.07.2024 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 12.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein: „Ernst sein ist alles ODER Es ist sehr wich­tig, Ernst zu sein!“ Eine hei­te­re und fröh­li­che Lie­bes­ko­mö­die. Inhalt: Um sich unge­stört amü­sie­ren zu kön­nen, hat Jack den nicht exis­tie­ren­den Ernst erfun­den, um den er sich, um häus­li­chen Pflich­ten zu ent­kom­men, stets küm­mern muss. Da aber Jack in Gwen­d­olyn ver­liebt ist – eine Ver­bin­dun­gen, die Gwens Mut­ter, die reso­lu­te Lady Brack­nell streng unter­sagt – und Gwen glaubt, dass Jack eben jener Ernst ist, neh­men die haar­sträu­bends­ten Ver­wick­lun­gen und Ver­wir­run­gen ihren Lauf. Vor allem weil Jacks Kum­pel Algi beschließt, sich als Ernst zu ver­klei­den, um die schö­ne Ceci­ly zu erobern. Das Lust­spiel des groß­ar­ti­gen und genia­len Oscar Wil­de explo­diert förm­lich vor Wort- und Wahn­witz, Tem­po und Timing. Jeder Satz, jede Bemer­kung und jedes Wort sind rei­ner Spaß. Oscar Wil­des welt­be­rühm­te Komö­die ist eine Thea­ter-Legen­de, die die Faust-Fest­spie­le in ihrem ganz eige­nen fre­chen, fröh­li­chen und locke­ren Stil hin­rei­ßend auf die Büh­ne schmei­ßen. Ein abso­lu­ter Rie­sen­spaß! Ein pures Ver­gnü­gen! Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Frei­tag, 12.07.2024 um 21:00 Uhr

Die roman­ti­sche Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­ge dem bär­ti­gen Gesel­len mit sei­ner Hel­le­bar­de und sei­ner Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt Pot­ten­stein. Dabei erfährst DU auf die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Run­de viel Wis­sens­wer­tes über den NACHT­WÄCH­TER, sei­nen Gepflo­gen­hei­ten und über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz. Fin­de her­aus, wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den und was davon übrig geblie­ben ist oder wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gäs­ten noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt län­ger! Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Sams­tag, 12.07.2024 um 16:00 Uhr

Sams­tag, 12.07.2024 um 18:00 Uhr

Dorf­fest in Prüllsbir­kig mit Fest­be­trieb, Old­ti­mer-Tref­fen und Aus­fahrt, Weiß­wurst­früh­schop­pen, Musik Hüpf­burg und Grill­spe­zia­li­tä­ten. Dorf­fest am Sams­tag: ab 18 Uhr Fest­be­trieb mit Bar und zünf­ti­ger Musik mit Mar­cel Ben­ker. Auf Euer Kom­men freut sich die Dorf­ge­mein­schaft Prüllsbirkig

Sams­tag, 12.07.2024 um 19:00 Uhr

Kon­zert der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirs­berg im Kur­park Pot­ten­stein. Ein­tritt ist frei. Bei Regen ent­fällt das Konzert.