Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Pedelec wur­de entwendet

Ein Pedelec im Wert von 3800 Euro wur­de in der Zeit von Diens­tag 17.00 Uhr bis Mitt­woch 01.30 Uhr aus einer Scheu­ne in der Bad­gas­se 11 in Höchstadt a.d. Aisch gestoh­len. Der Täter mach­te sich wahr­schein­lich den am Fahr­rad depo­nier­ten Schlüs­sel zu eigen und konn­te so das Fahr­rad von Cube aufsperren.