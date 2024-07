Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall – Ver­ur­sa­cher auf und davon

COBURG. Meh­re­re hun­dert Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­abend in der Neu­stad­ter Straße.

Kurz nach 21.00 Uhr befuhr eine jun­ge Dame mit ihren VW Polo die Neu­stad­ter Stra­ße und woll­te nach rechts in die Rodach­er Stra­ße abbie­gen. Just in die­sem Moment wech­sel­te ein eben­falls in der Neu­stad­ter Stra­ße fah­ren­der SUV von links nach rechts die Fahr­spur. Nur durch eine Voll­brem­sung konn­te die 26-jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg einen Zusam­men­stoß ver­mei­den. Auf­grund des abrup­ten Brems­ma­nö­vers und der nas­sen Fahr­bahn kam die 26-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­zeug ins Rut­schen und kol­li­dier­te mit der Bord­stein­kan­te und beschä­dig­te hier­bei ihren Rei­fen samt Fel­ge. Der Len­ker des SUV hin­ge­gen setz­te sei­ne Fahrt unge­rührt fort. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Cobur­ger Poli­zei Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet und Hin­wei­se auf das schwar­ze Fahr­zeug mit aus­län­di­scher Zulas­sung geben kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Strom­ag­gre­gat aus Wald gestohlen

Wil­helms­thal. In der Zeit von Frei­tag letz­te Wochen bis Mon­tag die­se Woche ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in einem Wald­stück „Am Mit­tel­kamm“ ein Strom­ag­gre­gat der Mar­ke: Hon­da. Der Strom­erzeu­ger war dabei auf der Deich­sel eines Anhän­gers mon­tiert gewe­sen. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von 600 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw zer­kratzt

THUR­N­AU, LKR. KULM­BACH. Am 02.07.2024, zwi­schen 18.20 Uhr und 20.45 Uhr, zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen schwar­zen VW Tigu­an in Hut­sch­dorf. Das Auto stand im Tat­zeit­raum am Park­platz gegen­über des Fuß­ball­plat­zes. Es wur­de auf der kom­plet­ten Fah­rer­sei­te zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag. Wer Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Per­so­nen geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall mit drei Fahrzeugen

KULM­BACH. Drei beschä­dig­te Autos und Sach­scha­den in Höhe von min­des­tens 10.000 Euro ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­nach­mit­tag in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ereignete.

Gegen 15:30 Uhr fuhr eine 47-Jäh­ri­ge Kulm­ba­che­rin mit ihrem VW vom Park­platz eines Geträn­ke­mark­tes in die Lich­ten­fel­ser Stra­ße ein. Dabei über­sah sie jedoch eine von rechts kom­men­de 66-jäh­ri­ge Suzu­ki-Fah­re­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Autos. Durch den Auf­prall geriet der Suzu­ki auf den lin­ken Fahr­strei­fen und kol­li­dier­te mit einem Audi, des­sen Fah­rer an der Ampel zur B85 / Am Kreuz­stein war­te­te. Die Fahr­zeug­insas­se blie­ben unver­letzt, es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von zir­ka 10.000 Euro. Der betei­lig­te Suzu­ki war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen werden.