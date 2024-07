Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Von einem Fahr­rad­ab­stell­platz in der Schild­stra­ße wur­de am Diens­tag zwi­schen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Fahr­rad gestoh­len. Das nicht abge­sperr­te, graue Cube Moun­tain­bike hat noch einen Wert von ca. 530 Euro.

Bereits am Mon­tag wur­de zwi­schen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr ein abge­sperr­tes grün/​blaues Cube Moun­tain­bike im Wert von ca. 250 Euro in der Pödel­dor­fer Stra­ße gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Auto­rei­fen wur­de zerstochen

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags wur­de der vor­de­re rech­te Rei­fen eines blau­en Opel Cor­sa zer­sto­chen. Das Fahr­zeug stand zwi­schen 10:15 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Park­platz des Wöhrl in der Innen­stadt. Die Unbe­kann­ten rich­te­ten einen Scha­den in Höhe von ca. 80 Euro an.

Nach Schnitt­ver­let­zung Pas­san­ten angegangen

BAM­BERG. In der Kle­ber­stra­ße ver­letz­te sich am Mitt­woch­früh gegen 1:10 Uhr ein 31-Jäh­ri­ger ver­se­hent­lich an einer Glas­scher­be. Über den Schnitt am Fin­ger reg­te sich der Ver­letz­te so sehr auf, dass er meh­re­re Pas­san­ten ver­bal anging. Kur­ze Zeit spä­ter tra­fen zwei invol­vier­te Pas­san­ten in der Luit­pold­stra­ße erneut auf den 31-Jäh­ri­gen. Dort griff der Ver­letz­te einen der Bei­den an und woll­te ihm ins Gesicht schla­gen. Der 44-Jäh­ri­ge konn­te die Schlä­ge abweh­ren und der 31-Jäh­ri­ge flüch­te­te dar­auf­hin. Eine ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te den Angrei­fer unweit vom Tat­ort fest­neh­men. Da er auch gegen­über den Beam­ten aggres­siv war, durf­te er die Nacht in der Zel­le über­nach­ten, um wei­te­re Ein­sät­ze zu vermeiden.

Schmugg­ler­wa­re in Fahr­zeug aufgefunden

BAM­BERG. Diens­tag­mor­gen beob­ach­te­te ein 30-Jäh­ri­ger einen 24-Jäh­ri­gen an einem Geld­au­to­ma­ten in der Haupt­wach­stra­ße. Anschlie­ßend lenk­te er den 24-Jäh­ri­gen ab, um an sei­ne Geld­kar­te zu kom­men, was ihm auch gelang. Es kam zu einem Streit und der 30-Jäh­ri­ge floh, konn­te aber 15 Minu­ten spä­ter von der Poli­zei Bam­berg auf­ge­grif­fen wer­den. Bei wei­te­ren Ermitt­lun­gen konn­te in sei­nem Pkw Bar­geld in vier­stel­li­ger Höhe gefun­den wer­den. Außer­dem wur­de in sei­nem Fahr­zeug ein Ver­steck von Schmugg­ler­wa­re gefun­den. Die Pla­gia­te wur­den alle­samt sichergestellt.

Faust lan­de­te im Gesicht

BAM­BERG. Vor einer Piz­ze­ria in der Obe­ren Sand­stra­ße kam es am Diens­tag­mor­gen zunächst zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung. Dann schubs­te ein 21-Jäh­ri­ger einen 18-Jäh­ri­gen und schlug ihm anschlie­ßend mit der Faust ins Gesicht. Danach ent­fern­te sich der Angrei­fer, konn­te aber von der Poli­zei Bam­berg auf­ge­grif­fen wer­den. Der 18-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich durch den Faust­schlag leicht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Vom Brum­mi in die Leit­plan­ke gedrängt – Brum­mi fährt ein­fach weiter

Ober­haid. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr der 38-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Er befand sich gera­de zwi­schen zwei Sat­tel­zü­gen, als er einen wei­te­ren Brum­mi auf dem Fahr­strei­fen links neben sich bemerk­te, wel­cher gera­de dabei war nach rechts zu wech­seln. Der Lkw hat­te den VW offen­sicht­lich über­se­hen und der VW-Fah­rer sah sich dazu gezwun­gen, nach rechts auf dem Sei­ten­strei­fen aus­zu­wei­chen. Dabei streif­te er jedoch kräf­tig die Außen­schutz­plan­ke. Wäh­rend der VW-Fah­rer im Anschluss anhielt, fuhr der Lkw ein­fach wei­ter. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf min­des­tens 10.000 Euro geschätzt. Es lie­gen der­zeit kei­ne wei­te­ren Details über den Unfall­ver­ur­sa­cher vor. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

In der Bau­stel­len­ein­fahrt die Vor­fahrt missachtet

Hall­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag woll­te der 48-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth ein­fah­ren. Dabei über­sah er lei­der ein auf dem rech­ten Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn fah­ren­des Lkw-Gespann mit 41-jäh­ri­gem Fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­durch geriet das Lkw-Gespann etwas auf den lin­ken Fahr­strei­fen und tou­chier­te noch leicht einen dort fah­ren­den Sko­da mit 29-jäh­ri­gem Fah­rer. Es wur­de nie­mand ver­letzt und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Fal­sche Kenn­zei­chen am Auto angebracht

Hall­stadt. Diens­tag­mit­tags fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Toyo­ta auf, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le kam zu Tage, dass die Kenn­zei­chen, wel­che zwar für einen Toyo­ta glei­cher Bau­art bestimmt waren, gar nicht zu die­sem Toyo­ta pass­ten. Der 28-jäh­ri­ge Fah­rer die Kenn­zei­chen eines bau­glei­chen Toyo­ta für die­ses Fahr­zeug miss­braucht, um es damit nach eine Kauf ohne Zulas­sung, sozu­sa­gen auf dem „kos­ten­frei­en ein­fa­chen Weg“ an einem ande­ren Stand­ort zu über­füh­ren. Der Toyo­ta war also in Wirk­lich­keit nicht ver­si­chert, nicht ver­steu­ert und nicht zuge­las­sen. Die Wei­ter­fahrt muss­te been­det wer­den und dem Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Urkun­den­fäl­schung, Steu­er­hin­ter­zie­hung, eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der feh­len­den Zulassung.

Beim Aus­fah­ren von der Auto­bahn zu schnell in die Kurve

Forch­heim. Am Diens­tag­abend woll­te die 30-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Citro­en bei der Aus­fahrt Forch­heim-Nord, Fahrt­rich­tung Suhl, die Auto­bahn ver­las­sen. Lei­der unter­schätz­te sie die Stra­ßen­ver­hält­nis­se auf­grund vor­han­de­nen Dau­er­re­gens und fuhr mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit. Sie kam in der Kur­ve nach links von der Fahr­bahn ab und über­fuhr u.a. eine Warn­ta­fel und gegen die Leit­plan­ke. Lei­der wur­de sie dabei leicht ver­letzt und kam mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht nach Parkrempler

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­vor­mit­tag in der Zeit von 07.25 Uhr bis 11.50 Uhr stell­te eine 62-jäh­ri­ge Frau ihren schwar­zen Golf auf dem Park­platz einer Apo­the­ke in der Forch­hei­mer Stra­ße ab. Als sie gegen Mit­tag zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam stell­te sie einen Scha­den am Golf fest. Die­ser ent­stand ver­mut­lich durch das Ein- oder Aus­par­ken eines angren­zen­den Fahr­zeugs. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt bit­tet um Hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Gegen 15:00 Uhr ereig­ne­te sich auf der Reu­ther-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 57-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer geriet von sei­nem Fahr­strei­fen ab und kol­li­dier­te mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw eines 79-jäh­ri­gen. Die 76-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­de mit schwe­ren, aber nicht lebens­be­droh­li­chen Ver­let­zun­gen in ein Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert. Auch die bei­den Fah­rer wur­den zur Unter­su­chung ein­ge­lie­fert. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ver­mut­lich ein Total­scha­den. Auch ein par­ken­der Pkw wur­de durch her­um­flie­gen­de Tei­le beschä­digt. Die B470 wur­de in bei­de Rich­tun­gen kom­plett gesperrt. Der Gesamt­scha­den liegt geschätzt bei ca. 80.000 EUR.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Zwi­schen dem 01.07., 20:00 Uhr und 02.07. 06:00 Uhr wur­de ein par­ken­des Wohn­mo­bil durch eine unbe­kann­te Per­son in der Egloff­stein­stra­ße auf­ge­bro­chen. Der Ein­stieg erfolg­te durch das hin­te­re Sei­ten­fens­ter. Hier­bei wur­de der Innen­raum des Wohn­mo­bils durch­ge­wühlt. Ein genau­er Sach­scha­den konn­te noch nicht fest­ge­stellt wer­den. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 EUR. Hin­wei­se zur Ergrei­fung des Täters nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Von einem Fahr­rad­ge­schäft in der Haupt­stra­ße wur­de am 02.07. zwi­schen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein hoch­wer­ti­ges E‑Rennrad ent­wen­det. Die­ses war als Aus­stel­lungs­stück unver­sperrt vor dem Laden­ge­schäft abge­stellt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 5.500 EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am 27.06. zwi­schen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr wur­de in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße ein Akku eines ver­schlos­se­nen E‑Bikes ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei ca. 400 EUR. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In der Nacht vom 01.07. auf 02.07. wur­de in eine Arzt­pra­xis in der Schön­born­stra­ße ein­ge­bro­chen. Hier­bei ent­wen­de­te der Täter aus der unver­sperr­ten Geld­kas­set­te ca. 500 EUR. Die Poli­zei Forch­heim hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet mög­li­che Zeu­gen, sich unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Sons­ti­ges

Forch­heim. Am Nach­mit­tag des 02.07. öff­ne­te eine 29-Jäh­ri­ge in einem Dro­ge­rie­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße meh­re­re Ver­pa­ckun­gen von Haar­fär­be­mit­teln und tausch­te den Inhalt durch teu­re­re Pro­duk­te. Dies fiel der Kas­sie­re­rin des Dro­ge­rie­mark­tes auf­grund der beschä­dig­ten Ver­pa­ckung auf. Nach einer Sicht­kon­trol­le ver­ließ die Kun­din den Laden ohne einen Kauf zu täti­gen. Es ent­stand ein Scha­den von 14,65€.

Forch­heim. Am frü­hen Nach­mit­tag eska­lier­te ein Streit zwi­schen einem 31-jäh­ri­gen Ver­mie­ter und sei­ner 29-jäh­ri­gen Mie­te­rin auf­grund der Brand­schutz­ver­ord­nung. Aus­lö­ser war ein Schuh­schrank, wel­cher vor der Woh­nungs­tür auf­ge­stellt wur­de. Nach einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung wur­de die Mie­te­rin mit einem Schuh bewor­fen, wel­cher sie an Kopf und Schul­ter traf. Zu Ver­let­zun­gen kam es nicht. Die Poli­zei ermit­telt nun wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Tür­schloss verklebt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag zwi­schen 9:00 Uhr und 23:00 Uhr beschä­digt ein unbe­kann­ter Täter das Zylin­der­schloss einer Woh­nungs­tür mit Kleb­stoff. Der Sach­scha­den liegt bei rund 100 €. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzten.

Auto prallt gegen Baum

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen gegen 8:15 Uhr befuhr ein 23-Jäh­ri­ger mit sei­nem Mer­ce­des die Kreis­stra­ße in Rich­tung Buch am Forst. Der jun­ge Mann kam hier­bei von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Zunächst war er nur bedingt ansprech­bar und muss­te des­halb vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht wer­den. Sein total beschä­dig­ter Mer­ce­des muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.