Am Frei­tag, 5.Juli beginnt um 16.30 Uhr eine his­to­ri­sche Füh­rung durch die Teu­fels­höh­le bei Pot­ten­stein. In etwa 75 Minu­ten erfah­ren die Besu­cher aller­lei Wis­sens­wer­tes zur Höh­len­ent­de­ckung, zur Erschlie­ßung und Ent­wick­lung der Teu­fels­höh­le seit 1922.

Seit über 100 Jah­ren kennt man in Fran­ken die Teu­fels­höh­le mit ihren fas­zi­nie­ren­den Tropf­stei­nen. 100 Jah­re in 75 Minu­ten das bekom­men alle Inter­es­sier­te in der magi­schen Unter­welt der Teu­fels­höh­le gebo­ten. Die His­to­ri­sche Füh­rung fin­det mit begrenz­ter Teil­neh­mer­zahl statt, wobei Fra­gen an den Höh­len­füh­rer jeder­zeit mög­lich sind. Wich­ti­ge Infos zur his­to­ri­schen Ent­wick­lung wer­den geklärt. Wie ist die Höh­le ent­stan­den? Wie hat sich der Tou­ris­mus in der Frän­ki­schen Schweiz vom Ende des 18. Jahr­hun­derts bis heu­te ent­wi­ckelt? Wie wur­de die Teu­fels­höh­le ent­deckt? Wie ver­lief die Erschlie­ßung? Wie sahen Füh­run­gen vor 40 oder gar vor 80 Jah­ren aus? Wie ver­lief der tech­ni­sche Fort­schritt? Die Füh­rung für alle, die wis­sen wol­len, was sich in 100 Jah­ren Teu­fels­höh­le alles ver­än­dert hat. Anmel­dung über info@​teufelshoehle.​de oder tele­fo­nisch an der Höh­len­kas­se unter 09243/208.