Beim Kreis­ver­gleichs­schie­ßen des Kreis­ver­ban­des Kem­nath im Baye­ri­schen Sol­da­ten­bun­des 2023 domi­nier­ten die KSK Immenreuth und die KSK Kastl. Bei der Kreis­ver­samm­lung in Spei­chers­dorf kür­ten Kreis­vor­sit­zen­der Tho­mas Sem­ba und Stell­ver­tre­ter Mar­cus Köp­pel die Bes­ten auf dem Siegerpodest.

Drei Tag lang war beim Hans-Stahl-Gedächt­nis­schie­ßen das Schüt­zen­haus der Sport­schüt­zen Einig­keit Huber­tus Kastl im Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res fest in der Hand der BSB-Sport­schüt­zen. Das Sport­schie­ßen ist das Herz­stück und Aus­hän­ge­schild des BSB-Kreis­ver­ban­des und sei­ner 15 Mit­glieds­ver­ei­ne. Denn Jahr für Jahr tre­ten beim Hans-Stahl-Gedächt­nis­schie­ßen star­ke Schieß­sport­grup­pen gegen­ein­an­der an, um die Bes­ten in den Dis­zi­pli­nen Klein­ka­li­ber Gewehr und Klein­ka­li­ber Pis­to­le zu ermit­teln. Für die Schüt­zen auf dem Sie­ger­po­dest war­ten nebst Urkun­den Sach­prei­se im Diens­te der Kame­rad­schaft und Gesel­lig­keit. Sicht­lich erfreut zeig­te sich Kreis­vor­sit­zen­der Tho­mas Sem­ba nach der coro­nabe­ding­ten Durst­stre­cke über die wach­send gute Res­so­nanz. „Die jähr­lich grö­ßer wer­den­de Teil­neh­mer­zahl und die her­vor­ra­gen­den Ergeb­nis­se bele­gen ein­mal mehr die Attrak­ti­vi­tät des Schieß­sports inner­halb der Kame­rad­schaf­ten“, so der Kreis­vor­sit­zen­de 40 Pis­to­len­schüt­zen und 37 Gewehr­schüt­zen waren es die­ses Mal, die an den Start gegan­gen waren. Allein die KSK Kastl stell­te sie­ben Mann­schaf­ten. Maria Kaus­ler und Sabi­ne Schwarz (bei­de KSK Kastl) die in bei­den Dis­zi­pli­nen an den Start gin­gen, stell­ten unter Beweis, dass der Schieß­sport auch für Frau­en inter­es­sant ist. So etwa glänz­te Maria Kaus­ler in der Ein­zel­wer­tung Pis­to­le mit Platz drei.

In der Ein­zel­wer­tung Klein­ka­li­ber Gewehr sieg­te Wolf­gang Raps (KSK Kastl II) mit 256 Rin­gen vor Man­fred Veigl (KSK Immenreuth) mit 252 Rin­gen und Peter Hößl (KSK Immenreuth) mit 246 Rin­gen. In der Spar­te Klein­ka­li­ber Pis­to­le glänz­te Flo­ri­an Schmidt (SRK Brand I) mit 277 Rin­gen, vor Rene Schind­ler (KSK Immenreuth) mit 261 Rin­gen und den ring­glei­chen Mar­tin Merkl (Kastl I) und Maria Kaus­ler (Kastl IV), mit 260 Ringen.

In der Mann­schaft­wer­tung Gewehr sicher­te sich mit 721 Rin­gen die KSK Immenreuth mit Peter Hößl, Man­fred Veigl und Roland Schäff­ler Platz eins. Gefolgt von Kastl I mit Lukas Haber­korn, Maria Kaus­ler und Sabi­ne Schwarz (701) und Kastl II mit Wolf­gang Raps, Andre­as Raps und Rein­hard Wag­ner. In der Mann­schaft­wer­tung Pis­to­le erziel­ten mit 747 Rin­gen das bes­te Ergeb­nis Kastl I mit Mar­tin Merkl, Alfons Raps und Her­bert Pospi­schil. Dicht gefolgt auf Platz zwei mit 740 Rin­gen die SRK Brand I mit Flo­ri­an Schmidt, Phil­ip Sirtl und Ingo Pür­ner und auf Platz drei mit 735 Rin­gen die KSK Immenreuth mit Rene Schind­ler, Rei­ner Rei­chen­ber­ger und Mar­tin Schmidt. In der Gesamt­wer­tung der Ring­zah­len Gewehr und Pis­to­le sieg­te die KSK Immenreuth vor der KSK Kastl I und Kastl II.