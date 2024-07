Der Schul­gar­ten, Kin­der­spiel­platz und Anbau des Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses wird kur­zer­hand zur Fest­wie­se mit Fest­zelt und Mal­lor­ca-Bar umfunktioniert!

„Man­na und Wei­ba – kummt’s auf Lai­ba!“ Mit ihrer legen­dä­ren Mal­lor­ca-Par­ty, einem klei­nen Fest­kom­mers und so man­chem kuli­na­ri­sche Schman­kerl ver­an­stal­ten am kom­men­den Wochen­en­de (6./7. Juli) Feu­er­wehr und Sol­da­ten- und Kame­rad­schafts­ver­ein im Schul­gar­ten von Kir­chen­lai­bach in bewähr­ter Zusam­men­ar­beit wie­der ihr zwei­tä­gi­ges Dorf­fest. Dabei haben die Kame­ra­den drei Grün­de, sich zu freu­en und zu Fei­ern: 50 Jah­re Jugend­feu­er­wehr, neu­er Dorf­treff in Pla­nung, neu­es Ein­satz­ab­schnitts­lei­ter­fahr­zeug (EALF) in der Beschaffung.

Die im Jahr 1974 auf Initia­ti­ve des dama­li­gen Kom­man­dan­ten und heu­ti­gen Ehren­kom­man­dan­ten Albert Fürst ins Leben geru­fe­ne Jugend­grup­pe gehör­te bei ihrer Grün­dung zu den ers­ten im Land­kreis Bay­reuth. Zudem sind sie – his­to­risch im Baye­ri­schen Feu­er­wehr­we­sen – die Ideen­ge­ber, Grün­der und ers­ten Orga­ni­sa­to­ren des Jugend­leis­tungs­mar­sches. In Kir­chen­lai­bach steht die Wie­ge die­ses heu­te bay­ern­weit belieb­ten Wett­be­werbs im Jugend­feu­er­wehr­we­sen. Von Kir­chen­lai­bach hat er sei­nen bay­ern­wei­ten Sie­ges­zug ange­tre­ten. 1976 haben sie ihn ent­wi­ckelt, erst­mals in Kir­chen­lai­bach durch­ge­führt und auch gewonnen.

Freu­en kön­nen sich die Brand­schüt­zer auch auf ein neu­es Ein­satz­ab­schnitts­lei­ter­fahr­zeug (EALF). Für 152000 Euro wird das Mehr­zweck­fahr­zeug im Mai 2025 gelie­fert. Beim Fei­ern kön­nen die Kame­ra­den aber noch nicht ganz an frü­he­re Zei­ten anknüp­fen. Denn rund um den Fest­platz zwi­schen Alter Schu­le, Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus und Schul­gar­ten steht alles im Zei­chen des räum­li­chen und bau­li­chen Umbruchs. Zwecks ihrer Erhal­tung und Zukunfts­si­che­rung im Zuge des Inte­grier­ten städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zep­tes wird die Alte Schu­le, jahr­zehn­te­lang Ver­eins­heim und somit das ver­trau­te Zuhau­se für Feu­er­wehr und Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft, zu einer Kin­der­ta­ges­stät­te umge­baut. Die hier vor vie­len Jah­ren ein­ge­bau­te Küche und die eigens sanier­ten und erwei­ter­ten sani­tä­ren Ein­rich­tun­gen des Alten Schul­haus ste­hen nicht mehr zur Ver­fü­gung. Als Ersatz ist in Form eines Dorf­ge­mein­schafts­hau­ses oder Ver­eins­heims ein „Dorf­treff“ als Anbau am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus in Pla­nung und wird im Jahr 2025 realisiert.

Trotz die­ser Über­gangs­pha­se zur neu­en Blei­be und den Hin­der­nis­sen und Ein­schrän­kun­gen im Zuge der Bau­maß­nah­men, so Fest­aus­schuss­vor­sit­zen­der Micha­el Hart­mann, wol­len bei­de Ver­ei­ne das belieb­te „Dorf­fest für Bür­ger“ ver­an­stal­ten und zwei Tage lang für gemüt­li­che und stim­mungs­vol­le Stun­den sor­gen. Denn Feu­er­wehr und Sol­da­ten­ver­ein sind in bewähr­ter Freund­schaft seit jeher die tra­gen­den Säu­len des gesell­schaft­li­chen Lebens. 1995, und seit­dem nahe­zu jähr­lich, wur­de auf Initia­ti­ve des dama­li­gen Vor­sit­zen­den Hel­mut Kau­per das ers­te Dorf­fest gemein­sam orga­ni­siert und gefei­ert. Ein eigens ins Leben geru­fe­ner Fest­aus­schuss ist dabei Dreh- und Angel­punkt der Pla­nun­gen. Seit Wochen lau­fen ihre Vor­be­rei­tun­gen. Ein­mal mehr ist es ihnen gelun­gen, für die­ses zen­tra­le Fest im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Groß­ge­mein­de Spei­chers­dorf wie im zweit­größ­ten Orts­teil Kir­chen­lai­bach ein attrak­ti­ves Pro­gramm aufzusetzen.

Der Schul­gar­ten, über dem bereits die weiß-blaue Fah­ne weht, wird kur­zer­hand zum Fest­platz umfunk­tio­niert, im Anbau des Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses eine Bar ein­ge­rich­tet. Das Zelt gegen­über steht bereits und wird am Sams­tag in weiß-blau­es Deko getaucht. Vom 2021 neu ange­schaff­ten Grill­wa­gen und vom Lei­k­eim-Schank­wa­gen kommt Kulinarisches.

Die Bereichs­ver­ant­wort­li­chen, wie Tho­mas Hart­mann, küm­mern sich um den Ein­satz­plan, Roland Spiersch um die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung und Max Götz und Nick Mül­ler um den Bar­be­trieb. „Egal wie das Wet­ter wird: wir wer­den für bes­te Fei­er­lau­ne sor­gen“, so Feu­er­wehr­kom­man­dant Chris­ti­an Hummer.

Der Fest­be­trieb am Sams­tag nimmt sei­nen Auf­takt um 18 Uhr. Dann sind die Gäs­te mit Lei­k­eim-Urstoff und Kel­ler­bier zu Lecke­rem aus dem Fass und mit Steak, Brat­würs­te und Pom­mes Frit­tes zu Lecke­rem aus dem Grill­wa­gen ein­ge­la­den. Feu­er­wehr­vor­sit­zen­der Jür­gen Kauf­mann und Kom­man­dant Chris­ti­an Hum­mer wer­den um 20 Uhr die Gele­gen­heit nut­zen, im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de ver­dien­te Aktiv­pos­ten und Mit­glie­der der Feu­er­wehr für beson­de­re Ver­diens­te im akti­ven Bereich wie in der Nach­wuchs­ar­beit sowie für lang­jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit auszuzeichnen.

Anschlie­ßend wird es dann heiß. Denn dann ist bei der Mal­lor­ca-Par­ty Stim­mung ange­sagt. DJ Roland hat eine Play­list aus Insel-Hits vom Feins­ten zusam­men­ge­stellt. Bei dem tol­len Bal­ler­mann-Mix an Inter­pre­ten wie Mia Julia und Isi Glück über Ikke Hüft­gold und Mickie Krau­se bis Peter Wackel und Mar­ry ist für jede Alters­grup­pe was dabei. Natür­lich darf der Volks-Rock mit den „Die Dorf­ro­cker“ und den „Tro­g­lau­er“ nicht feh­len. Neben ver­schie­de­nen Cock­tails wird sicher­lich der Ren­ner des Abends wie­der als Sum­mer­spe­cial der „San­gria im Eimer“. Für den fach­ge­rech­ten Mix hin­ter der The­ke sorgt die „Jun­ge Gar­de der Feu­er­wehr“. Wie die letz­ten Mal­lor­ca-Par­tys gezeigt haben, dür­fen sich die Gäs­te auf einen sehr, sehr lan­gen Abend mit tol­ler Stim­mung weit über Mit­ter­nacht hin­aus freuen.

In den Sonn­tag star­tet das Dorf­fest um 10 Uhr mit einem Weiß­wurst-Früh­schop­pen und Grill­spe­zia­li­tä­ten mit Steak „Spe­zi­al“ und Brat­würs­te von der Mann­schaft um Tho­mas Hart­mann am Grill. Kuli­na­risch abge­run­det wird der Sonn­tag mit Kaf­fee und Kuchen ab 14 Uhr. Das Team um Tho­mas Sem­ba wird beim Kuchen­buf­fet für so man­che Augen­wei­de an Tor­ten und Frucht­ku­chen sorgen.

Auch die Kin­der wer­den beim Spie­le-Nach­mit­tag an die­sem Sonn­tag­nach­mit­tag in jedem Fall auch Ihren Spaß haben. Unter dem Mot­to „Hel­fen macht Lau­ne“ wird die Betreu­er­crew um Jugend­wart Max Götz und Kin­der­feu­er­wehr­wart Nick Mül­ler eigens ein Kin­der­pro­gramm bas­teln. Der Ren­ner schlecht­hin wer­den dabei sicher­lich zum einen wie­der die Fahr­ten mit dem Lösch­grup­pen­fahr­zeug LF 10 sein. Zum ande­ren wird im Gerä­te­haus die Event-Car­rera-Bahn des Slot­car Cafés auf­ge­baut, auf der die Kids schon mal ihre Ver­st­ap­pen-Qua­li­tä­ten aus­tes­ten kön­nen. Hoch­be­trieb wird am Tat­too-Stand herr­schen, wo sich Mäd­chen und Jungs bun­te Stern­chen und Blu­men, mär­chen­haf­te Tie­re und Figu­ren auf die Arme und Füße zau­bern las­sen dür­fen. Zusätz­lich zu den Spiel­ge­rä­ten auf dem Kin­der­spiel­platz war­ten aber auch so man­che Spie­le im Frei­en rund um das Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus auf die Klei­nen. Die Kin­der dür­fen beim Sprit­zen­haus und Stie­fel­weit­wurf ihre Geschick­lich­keit und Treff­si­cher­heit unter Beweis stellen.